"Urząd Miasta pracuje normalnie, zgodnie z prawem uprawnienia posiada pani Bożena Borkowska – II Zastępca Prezydenta Miasta" – przekazał PAP Smoleń.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i jego zastępca Artur Bochenek zostali w czwartek zatrzymani przez CBA. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński, działania agentów prowadzone były od rana w Nowym Sączu i dotyczą nieprawidłowości przy przetargu publicznym.

CBA zatrzymało prezydenta Nowego Sącza. Kto teraz rządzi miastem?

To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji kursów i warsztatów finansowanych z funduszy unijnych w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu", realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu wynosi niemal 4,4 mln zł.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 29 października do 12 listopada 2024 r. pracownik samorządowy miał przekroczyć swoje uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku tych działań mogło dojść do naruszenia interesu publicznego i wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Europejska. Wcześniej – jak informował sam prezydent Handzel – agenci CBA zatrzymali czterech pracowników miejskich instytucji, których przewieziono do Katowic.

Na pytania PAP dotyczące ewentualnych zarzutów i wniosku o tymczasowy areszt dla zatrzymanych samorządowców rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie udziela na razie dodatkowych informacji.

W wyborach samorządowych w 2024 r. Ludomir Handzel ponownie został wybrany na prezydenta Nowego Sącza, uzyskując 52,34 proc. głosów i wygrywając w pierwszej turze. Po raz pierwszy objął urząd w 2018 roku, kiedy w drugiej turze pokonał ówczesnego prezydenta miasta. Handzel jest rodowitym nowosądeczaninem, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był członkiem zarządów spółek, m.in. PKP Cargo. Zasiadał w radach nadzorczych PKN Orlen i Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress. Pełnił także funkcję dyrektora generalnego spółki telekomunikacyjnej Telbeskid.