Jaka pogoda we wtorek, 28 października?

Na wtorek, 28 października 2025 roku, przewiduje się duże zachmurzenie, choć miejscami możliwe będą większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich spodziewany jest deszcz ze śniegiem, natomiast w górach zarówno deszcz ze śniegiem, jak i opady samego śniegu. Na południowym zachodzie kraju suma opadów deszczu może wynieść miejscami do około 10 milimetrów. W wyższych partiach gór przyrost pokrywy śnieżnej może osiągnąć około 5 centymetrów. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza.

Reklama

Prognoza pogody na wtorek, 28 października 2025 roku. Czy będzie wiało?

Wiatr we wtorek będzie umiarkowany do dość silnego, na wschodzie porywisty. W pozostałych regionach porywy wiatru, wiejącego z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, osiągną do 65 kilometrów na godzinę. W Sudetach porywy mogą sięgnąć 100 kilometrów na godzinę, a w Karpatach 90 kilometrów na godzinę, co może wywołać zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich suma opadów wyniesie miejscami około 10 milimetrów, a w Tatrach może przybyć do 8 centymetrów śniegu. Minimalna temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 8 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej – od 1 stopnia Celsjusza do 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunku południowo-zachodniego.Na zachodzie porywy osiągną do 55 kilometrów na godzinę, a w rejonach podgórskich lokalnie do 60 kilometrów na godzinę. W Sudetach porywy mogą sięgnąć aż 120 kilometrów na godzinę, a w Karpatach 110 kilometrów na godzinę, co również może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.