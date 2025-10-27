Kto może skorzystać z darmowego sprzątania grobów?

Usługa jest dostępna dla seniorów w wieku 80 lat i więcej, mieszkających na terenie Poznania. Mogą to być osoby prowadzące samotne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle lub niesamodzielną.

Jakie prace obejmuje usługa sprzątania?

W zakres usług wchodzą m.in. mycie nagrobka, krzyża i tablicy, usuwanie starych zniczy i kwiatów, grabienie liści, wypielenie chwastów oraz odśnieżanie podczas zimy. Seniorzy mogą również zażądać ustawienia świeżych kwiatów i zniczy.

Gdzie i kiedy można zgłaszać chęć skorzystania z darmowego sprzątania grobów?

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem 61 646 33 44 w Biurze Poznań Kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00, a usługa realizowana jest od kwietnia do grudnia 2025 roku.

Na jakich cmentarzach realizowana jest usługa darmowego sprzątania grobu?

Program obejmuje cmentarze miejskie Junikowo i Miłostowo w Poznaniu, zapewniając darmowe sprzątanie na jednym grobie raz w roku.

Sprzątanie grobów przed Wszystkimi Świętymi za darmo - warunki i zasady korzystania

Usługa jest całkowicie darmowa, a sprzątanie wykonywane jest własnym sprzętem i środkami czystościami firmy obsługującej. Obsługa realizuje sprzątanie na jednym grobie, a czas oczekiwania zależy od liczby zgłoszeń. Te inicjatywy są częścią miejskiego programu wspierającego starsze osoby w przygotowaniach do święta Wszystkich Świętych oraz przez cały rok.