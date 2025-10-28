Prognoza pogody na wtorek, 28 października 2025 roku

Polska znajdzie się jutro pod wpływem niżu, który przyniesie ze sobą duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i silny, porywisty wiatr. Temperatury będą niskie – maksymalnie 10 stopni Celsjusza – a w górach i na terenach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem. To dzień, w którym bez ciepłej kurtki i parasola ani rusz!

Prognoza pogody dla uczniów na wtorek

Wtorek będzie chłodny i deszczowy, typowy dla późnej jesieni.

Zachmurzenie i opady: Spodziewajcie się dużych chmur i przelotnych opadów deszczu przez cały dzień. Słońca będzie niewiele. Jeśli mieszkacie na terenach podgórskich, możecie zobaczyć deszcz ze śniegiem. W górach spadnie śnieg.

Temperatura: Będzie chłodno! Maksymalna temperatura w Polsce to zaledwie od 6 do 10 stopni Celsjusza – nawet jeśli wyjrzy słońce, będzie czuć chłód.

Wiatr: Wiatr będzie silny, a miejscami wręcz bardzo porywisty. Większość z Was odczuje porywy do 65 kilometrów na godzinę – będzie mocno wiało! W górach wiatr będzie niebezpieczny (do 100 kilometrów na godzinę), co spowoduje zawieje śnieżne, ale tam na pewno nie będziecie mieć lekcji na zewnątrz.

Jak się ubrać we/na wtorek?

Ze względu na chłód, deszcz i silny wiatr, ubierzcie się ciepło i wielowarstwowo!

Kurtka: Obowiązkowo ciepła, nieprzemakalna kurtka jesienna lub zimowa. Najlepiej z kapturem, który ochroni przed wiatrem i deszczem.

Pod spód: Załóżcie kilka warstw (np. podkoszulkę, sweter lub bluzę). Dzięki temu łatwo dostosujecie się do temperatury w szkole.

Dzięki temu łatwo dostosujecie się do temperatury w szkole. Spodnie: Standardowe, ciepłe spodnie (długie).

Głowa i szyja: Koniecznie załóżcie czapkę (chroni przed ucieczką ciepła i wiatrem) oraz szalik lub komin - pomoże to chronić szyję przed przewianiem.

Ręce: Przyda się para rękawiczek, zwłaszcza na przystanku lub podczas przerwy na świeżym powietrzu.

, zwłaszcza na przystanku lub podczas przerwy na świeżym powietrzu. Obuwie: Wybierzcie ciepłe i nieprzemakalne buty.

Podsumowując: Przygotujcie się na typowy, chłodny i wietrzny dzień jesienny z deszczem. Nie zapomnijcie o parasolu! Powodzenia w szkole!