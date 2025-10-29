Nad Polską zmienia się układ pogodowy. Co to oznacza? Oto prognoza pogody na środę, 29 października 2025

Na środę, 29 października 2025, prognozuje się zmianę pogody z umiarkowanym lub dużym zachmurzeniem, chociaż w centrum i na południu kraju można spodziewać się przejaśnień. Początkowo, na wschodzie i północy, wystąpią słabe opady deszczu, które ustąpią w godzinach popołudniowych.

Jakie temperatury w środę, 29 października? Prognoza pogody

Temperatury maksymalne w ciągu dnia wyniosą zazwyczaj od 9 do 13 stopni Celsjusza, z możliwością osiągnięcia około 15 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, będzie słaby lub umiarkowany, miejscami porywisty, ale pod wieczór osłabnie i skręci na południowy. W górach wiatr będzie silniejszy – w Sudetach porywy mogą dochodzić do 90 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

Nocą zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, lecz na północy i zachodzie wzrośnie do dużego, a w drugiej połowie nocy w tych rejonach mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna będzie się wahać od 4 do 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, od 7 do 10 stopni Celsjusza na większości obszaru. W dolinach karpackich możliwe są lokalnie około 2 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, lecz w rejonach podgórskich okresami dość silny i porywisty, osiągając w Karpatach do 65 km/h. W wyższych partiach Karpat porywy mogą wzrosnąć do 100 km/h, a w Sudetach do około 70 km/h.