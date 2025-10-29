Jak uczniowie powinni się ubrać w środę? Oto prognoza pogody dla uczniów na 29 października

W środę, 29 października 205 roku, słońce będzie się przeplatać z chmurami (umiarkowane lub duże zachmurzenie), a największe szanse na słońce będą na południu i w centrum kraju. Pamiętajcie o kurtkach – na wschodzie i północy rano może lekko pokropić, ale na szczęście deszcz ma szybko ustąpić!

Temperatury: Będzie ciepło, ale zdradliwie

Większość Polski: Maksymalne temperatury w dzień sięgną od 9 do 13 stopni Celsjusza.

Najcieplej: Najcieplej będzie na południu, gdzie termometry mogą pokazać nawet około 15 stopni Celsjusza.

W nocy: Bądźcie ostrożni! W nocy zrobi się chłodno, szczególnie na północnym wschodzie i w górach (tam tylko 4–6 stopni), choć na reszcie terenu będzie cieplej, bo 7–10 stopni.

Wiatr: Uwaga w górach!

Wiatr będzie ogólnie słaby i umiarkowany, ale miejscami może być porywisty. Dla uczniów chodzących po górach (Sudety i Karpaty): Pamiętajcie, że w wyższych partiach gór wiatr będzie bardzo silny! Porywy mogą osiągać nawet do 90 km/h! Jeśli wybieracie się na wycieczkę, bądźcie szczególnie ostrożni!

Jak się ubrać? Poradnik dla uczniów na środę

Ponieważ temperatury są zmienne i wiatr może być porywisty, najlepiej sprawdzi się ubiór na cebulkę:

Podstawa: Bluzka z długim rękawem i sweter lub bluza (bo rano i wieczorem jest chłodno).

(bo rano i wieczorem jest chłodno). Okrycie wierzchnie: Przyda się przejściowa, nieprzemakalna kurtka lub płaszcz – najlepiej z kapturem.

– najlepiej z kapturem. Dla wschodu i północy: Spakujcie parasol lub pelerynę ! Rano może padać.

! Rano może padać. Komfort: Zadbajcie o ciepłe skarpetki i wygodne, pełne buty.

Pamiętajcie, rano może być chłodno, a w ciągu dnia zrobi się cieplej, zwłaszcza w promieniach słońca!