Opublikowano wyniki najnowszego zestawienia „Gdzie żyje się najlepiej?”, oceniającego jakość życia w polskich miastach. Raport powstał w oparciu o analizę 90 różnych wskaźników opisujących warunki życia w poszczególnych miastach. Pod uwagę wzięto m.in. stan zdrowia mieszkańców, poziom edukacji, jakość transportu, dostęp do usług publicznych, sytuację ekonomiczną oraz kondycję środowiska naturalnego. Każdy z tych czynników otrzymał przypisaną wagę, wpływającą na końcowy wynik. Zestawienie prezentuje dwie perspektywy oceny – ekspercką oraz społeczną, opartą na reprezentatywnym badaniu opinii dorosłych Polaków.

Co pokazuje raport jakości życia?

W czołówce rankingu znalazły się zarówno duże metropolie, jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, jak i mniejsze miasta, takie jak Legionowo, Świdnica czy Chrzanów. Miejsca te łączy wysoki poziom rozwoju infrastruktury, dobrze zorganizowany transport publiczny, szeroka oferta edukacyjna i kulturalna oraz skuteczne działania poprawiające bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Z analizy przestrzennej wynika, że najwyższe wskaźniki jakości życia występują głównie w centrum i na południowym zachodzie kraju, a także w rejonach metropolitalnych. Z kolei najniższe wyniki odnotowano w gminach wiejskich wschodniej i północno-wschodniej Polski, gdzie nadal problemem pozostaje słaby dostęp do usług publicznych, infrastruktury oraz rynku pracy.

Wyniki rankingu, przygotowanego w oparciu o wagi uzyskane z badania ankietowego, wskazują na wyraźne zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne gmin w Polsce. Średni poziom wskaźnika jakości życia dla wszystkich 2477 gmin wyniósł 0,542, przy odchyleniu standardowym na poziomie 0,142, co pokazuje duże różnice w warunkach życia mieszkańców poszczególnych regionów.

10 najlepszych miast do życia w Polsce to:

Sopot (1,000),

Warszawa (0,980),

Mińsk Mazowiecki (0,974),

Legionowo (0,947),

Bolesławiec (0,931),

Świdnica (0,930),

Pabianice (0,919),

Ząbki (0,915),

Siedlce (0,912),

Kraków (0,911).

W tych województwach w Polsce żyje się najgorzej

Z analiz jakości życia w poszczególnych województwach wynika, że najgorzej żyje się w województwie podlaskim ze wskaźnikiem 0,4074, wyprzedzone nieznacznie przez warmińsko-mazurskie (0,4626), zachodniopomorskie (0,4824) oraz lubelskie (0,4842). Regiony te od lat pozostają w ogonie rankingów dotyczących warunków życia – głównie z powodu słabszej infrastruktury, ograniczonego dostępu do usług publicznych i mniejszych możliwości zatrudnienia. Dla porównania, w czołówce znalazły się województwa południowe: śląskie (0,6555), małopolskie (0,6120) i dolnośląskie (0,5887). Różnica między najlepszym a najsłabszym regionem wynosi aż 0,2481 punktu, co wyraźnie pokazuje, jak silne są w Polsce nierówności regionalne w zakresie jakości życia.

W tych gminach w Polsce żyje się najgorzej

Wśród gmin, w których jakość życia oceniono najniżej, dominują miejscowości położone w Polsce wschodniej i północno-wschodniej. Na dole rankingu znalazły się m.in. Lutowiska, Cisna, Gródek, Zawady, Lelkowo, Szudziałowo, Świętajno, Turośl, Dołhobyczów i Michałowo, gdzie wskaźniki nie przekraczają 0,19. To obszary o niskiej gęstości zaludnienia, słabym dostępie do usług publicznych i infrastruktury technicznej, a także z ograniczonymi możliwościami zatrudnienia. Wiele z tych gmin boryka się z problemem depopulacji i starzenia się mieszkańców, co dodatkowo utrudnia rozwój lokalny. Często są to też tereny oddalone od większych ośrodków miejskich, co przekłada się na gorszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i transportu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że codzienne życie w tych rejonach jest znacznie trudniejsze niż w bardziej rozwiniętych regionach kraju.