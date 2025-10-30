Kalisz, kierowany przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego, stawia na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki pozyskanej dotacji miasto sfinalizuje zakup i modernizację nieruchomości, w której powstanie kluczowy dla regionu Tymczasowy Punkt Ewakuacyjny oraz Magazyn Ochrony Ludności. Inwestycja ma przygotować miasto na wypadek wojny lub innych poważnych kryzysów.

Ponad 8 milionów na Program Ochrony Ludności

Kalisz otrzymał kwotę ponad 8 milionów złotych dotacji w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak podkreślił prezydent Krystian Kinastowski, te środki pozwolą na sfinalizowanie zakupu i modernizację nieruchomości przy ulicy Metalowców. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 1,8 mln zł.

Przy ul. Metalowców powstanie Tymczasowy Punkt Ewakuacyjny i Magazyn Ochrony Ludności. W sytuacji kryzysowej, takiej jak katastrofa budowlana czy inne zdarzenia masowe, obiekt będzie mógł zapewnić tymczasowe schronienie nawet dla 100 mieszkańców.

Punkt ewakuacyjny gotowy na kryzys

Obiekt jest bardzo potrzebny na wypadek wojny lub innego kryzysu - mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, podkreślając strategiczne znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa obywateli. Pozostała część dotacji zasilą szereg innych projektów mających na celu wzmocnienie miejskiej infrastruktury bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Środki zostaną przeznaczone między innymi na:

Budowę magazynów w powiatowych komendach Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

w powiatowych komendach Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Przebudowę istniejących budowli ochronnych przy ul. Fabrycznej 13-15 oraz Granicznej 20.

przy ul. Fabrycznej 13-15 oraz Granicznej 20. Modernizację magazynów przeciwpowodziowych .

. Zakup nowoczesnych technologii do systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

do systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Rozbudowę miejskiej infrastruktury łączności radiowej.

łączności radiowej. Zakup cystern , elastycznych zbiorników na wodę oraz mobilnych stacji uzdatniania wody.

, elastycznych zbiorników na wodę oraz mobilnych stacji uzdatniania wody. Zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych i agregatu prądotwórczego o dużej mocy.

Wielkopolskie w czołówce programu

Województwo wielkopolskie jest jednym z głównych beneficjentów programu. W tym roku region otrzymał ponad 410 mln zł, z czego 189 mln zł zostanie przeznaczonych na obszar dotyczący obiektów zbiorowej ochrony.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przyjęty przez rząd 27 maja br., jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii Polski. Jego głównym celem jest wzmocnienie systemu ochrony ludności, zwiększenie gotowości kraju na sytuacje kryzysowe oraz budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym kluczowych schronów. Na realizację programu w latach 2025-2026 rząd przeznaczy prawie 34 mld zł.