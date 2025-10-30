Nie ma chyba osoby, która choć raz nie oglądała teleturnieju "Jeden z dziesięciu". To uwielbiany przez Polaków program, w którym Tadeusz Sznuk zadaje pytania uczestnikom. To właśnie on jest prowadzącym ten teleturniej od początku jego istnienia w TVP.

Pożegnanie w "Jeden z dziesięciu". Kto odchodzi po 14 latach?

Przez 14 lat towarzyszyła mu Sylwia Toczyńska. To ona pod koniec każdego odcinka wręczała uczestnikom, którzy dotarli do finału prezenty. W Wielkim Finale 151. poinformowano, że to właśnie ona żegna się z programem "Jeden z dziesięciu". W mediach społecznościowych na profilu programu także pojawił się wpis, w którym produkcja podziękowała Sylwii Toczyńskiej za wieloletnią współpracę i podkreślili, jak ważną rolę odgrywała w zespole.

Po 14 latach wspaniałej współpracy rozstajemy się z Panią Sylwią. Nie ma wątpliwości, że wszyscy będziemy niezmiernie tęsknić, bo Pani Sylwia jest zdecydowanie jednym z symboli naszego teleturnieju, niemniej mamy cichą nadzieję, że to może nie na zawsze i jesteśmy pewni, że przed Panią Sylwią nowe, wspaniałe wyzwania - czytamy.

Pożegnanie w "Jeden z dziesięciu". "Nie mówię do widzenia..."

Ona sama również skierowała do widzów kilka pożegnalnych słów. Nie kryła wzruszenia. Drodzy państwo, nie ukrywam, że to była jedna z najtrudniejszych decyzji do podjęcia w moim życiu. Bardzo dziękuję wszystkim telewidzom, całej ekipie tworzącej ten program. Mam wspomnienia, do których będę z całą sympatią i życzliwością wracać. I powiem krótko, bo bardzo nie lubię pożegnań. Nie mówię do widzenia, mówię do zobaczenia - mówiła.

Sylwia Toczyńska w październiku ubiegłego roku zniknęła z wizji. Okazało się wówczas, że jest w ciąży. Teraz po pożegnaniu z programem "Jeden z dziesięciu" ma zamiar poświęcić się opiece nad dzieckiem.

"Jeden z dziesięciu". Kim jest Sylwia Toczyńska?

Sylwia Toczyńska urodziła się i wychowała w Janowie Podlaskim. W 2011 r. próbowała swoich sił w konkursie "Miss Polonia". Nie zdobyła jednak korony. Studiowała na Wydziale Finansów i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej pasje to taniec, śpiew, jazda na motorze i łyżwach. Lubi też chodzić po górach.

Najważniejszymi wartościami w moim życiu są wiara w Boga, rodzina i zdrowie. Wiara pomaga mi iść przez życie z uśmiechem, bo nic nie dzieje się przypadkiem. Rodzina daje poczucie bezpieczeństwa i wzajemną, bezinteresowną miłość. A zdrowie? Chyba każdy, kto choć raz zachorował, wie dlaczego - mówiła w jednym z wywiadów.