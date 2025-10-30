Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu na terenie szkoły podstawowej we Włodarach w godzinach rannych, pk. godz. 9:30 Na miejsce zostali wysłani policjanci. Okazało się, że zostały uszkodzone cztery szyby, były to szyby zewnętrznej warstwy okna. Strzały padły prawdopodobnie z tzw. wiatrówki - mówiła w TVN24 mł. asp. Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

Szkoła ewakuowana

Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani. Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Nikomu nic się nie stało. Szkoła współpracuje z policją - poinformowała TVN24 Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.