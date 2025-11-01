Sklepy sieci Żabka to ostatnia deska ratunku dla zapominalskich albo tych, którzy potrzebują czegoś na ostatnią chwilę. Podobnie, jak w inne świąteczne dni takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc albo Boże Ciało, właśnie w Żabce będzie można zrobić zakupy, bo to jedyne sklepy, które tego dnia są otwarte.

Czy Żabka będzie otwarta 1 listopada?

Tak też będzie w dzień Wszystkich Świętych a więc 1 listopada. To dzień wolny od pracy, a to oznacza, że sklepy innych dużych sieci oraz centra handlowe są zamknięte. W 2025 roku 1 listopada wypada w sobotę. Jedno z niewielu miejsc, w którym można tego dnia zrobić zakupy jest właśnie Żabka.

W jakich godzinach 1 listopada otwarta będzie Żabka?

W dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) sklepy popularnych dyskontów i supermarketów, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan będą zamknięte. Zakupów nie zrobimy także w wielu lokalnych czy osiedlowych sklepach a także w dużych centrach handlowych. Czynne będą za to, jak zawsze w takie dni, sklepy sieci Żabka. W wielu miejscach o godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmi treść komunikatu prasowego sieci Żabka w sprawie otwarcia sklepów w święta i dni wolne od pracy.

Sprawdziliśmy, w jakich godzinach sklepy sieci Żabka będą otwarte 1 listopada w Warszawie. Warto pamiętać, że godziny otwarcia podane są we wspomnianej aplikacji a także często znajdziemy je na kartkach zawieszonych na drzwiach sklepów. Zakupy w sklepach sieci Żabka zrobimy przykładowo w godzinach:

8-23

9-22

10-22

11-23

W jakich godzinach otwarta będzie Żabka w niedzielę po 1 listopada?

Sklepy sieci Żabka w niedzielę (2 listopada), czyli dzień po Wszystkich Świętych będą czynne w takich godzinach, w jakich pracują w niedziele, ale niektóre sklepy również i tego dnia postanowiły nieco skrócić czas pracy. W Warszawie będą to przykładowo godziny 10-21, 8-23 lub 9-22.