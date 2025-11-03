1000 plus na drugie dziecko. Szczegółowy projekt ulgi podatkowej (PIT Zero)

1000 plus na drugie dziecko to nie bezpośrednie świadczenie pieniężne, jak "Rodzina 800 plus", lecz ulga podatkowa, mająca na celu pozostawienie większej części zarobionych pieniędzy w portfelach rodziców. Nazwa "1000 plus" powstała na bazie szacunków, według których przeciętna rodzina skorzystałaby na tym rozwiązaniu o kwotę bliską 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie 1000 plus na drugie dziecko - cel i status prac legislacyjnych

Inicjatorem projektu jest Prezydent Karol Nawrocki, a ustawa została już złożona w Sejmie, gdzie w 2025 roku trwają intensywne prace legislacyjne. W związku z tym, że projekt jest w trakcie procedowania, ostateczny kształt i warunki wejścia w życie mogą jeszcze ulec zmianie. Celem głównym tej inicjatywy jest poprawa sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych oraz wspieranie dzietności poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych.

1000 plus na drugie dziecko - kluczowe założenia i beneficjenci

Ulga dotyczy konkretnej grupy podatników i jest obwarowana limitami dochodowymi:

Dla kogo: Ulga ma być skierowana do rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Oznacza to, że rodzina z jednym dzieckiem nie będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Forma rozliczania: Beneficjentami będą wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej PIT (czyli w wysokości 12 proc. lub 32 proc.). Osoby rozliczające się ryczałtem lub kartą podatkową nie będą mogły skorzystać z tego odliczenia.

Limit dochodu: Kluczowym warunkiem jest limit dochodowy. Łączny roczny dochód małżeństwa nie może przekroczyć 280 000 zł. W projekcie założono również podniesienie progu podatkowego z obecnych 120 000 zł do 140 000 zł na małżonka, co ma dodatkowo wzmocnić korzyści dla pracujących rodziców.

Wiek dzieci: Ulga obejmie dzieci do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki i braku samodzielnych dochodów – do 25. roku życia. Co ważne, wsparcie ma przysługiwać także opiekunom prawnym oraz rodzinom zastępczym.

Zerowy PIT dla rodzin z dziećmi - szacowane korzyści finansowe i koszty

Wprowadzenie "PIT Zero" oznacza, że rodzice spełniający kryteria nie zapłacą podatku dochodowego PIT aż do osiągnięcia progu 280 000 zł dochodu rocznie. Zgodnie z wyliczeniami Kancelarii Prezydenta, przeciętna rodzina z dwójką dzieci może zyskać średnio 1000 zł miesięcznie, co przekłada się na około 12 000 zł rocznie. Dla najlepiej zarabiających rodzin, które płacą wysokie podatki, maksymalna korzyść roczna może osiągnąć nawet 17 200 zł. Koszty wprowadzenia ulgi są przedmiotem debaty, oscylując według różnych szacunków od 13 do 30 mld zł rocznie. Środki te miałyby pochodzić głównie z uszczelnienia systemów podatkowych VAT i CIT.

Przewidywany termin wdrożenia świadczenia 1000 plus na drugie dziecko

Mimo że prace legislacyjne toczą się w 2025 roku, wejście w życie tak znaczącej zmiany podatkowej wymaga czasu. Eksperci przewidują, że ustawa, w zależności od sprawności prac w Sejmie i Senacie, mogłaby zacząć obowiązywać od początku 2026 roku. W praktyce oznacza to, że beneficjenci odczuliby realną korzyść w portfelach dopiero w 2027 roku, przy składaniu rocznego zeznania podatkowego PIT za rok 2026, w którym mogliby w pełni skorzystać z nowego odliczenia.

1000 plus a 800 plus - różnice

Ważne jest podkreślenie, że "PIT Zero" (potocznie "1000 plus") nie zastępuje obecnego programu "Rodzina 800 plus". Program "800 Plus" jest świadczeniem powszechnym, wypłacanym co miesiąc, niezależnym od wysokości dochodów rodziny, przysługującym na każde dziecko. "1000 plus" (PIT Zero) to ulga podatkowa, która zależy od dochodu i przysługuje rodzinom z co najmniej dwójką dzieci. Obydwa programy mają działać równolegle, stanowiąc dwutorowe wsparcie finansowe dla rodzin.