Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że trzecią partią o największym poparciu w Polsce jest partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 11,18 proc. głosów i lepszy wynik niż partia Sławomira Mentzena, która utrzymywała się na trzecim miejscu od wyborów prezydenckich.

Polacy o delegalizacji partii Grzegorza Brauna

Najnowszy sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że 47,7 proc. respondentów popiera delegalizację Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tylko 27,7 proc. respondentów sprzeciwia się temu rozwiązaniu, a 24,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. zdecydowaną większość zwolenników delegalizacji ugrupowania Brauna stanowią kobiety - 51 proc. z nich opowiedziało się za takim rozwiązaniem, podczas gdy wśród mężczyzn wynik ten wyniósł 45 proc.

Reklama

Proces Grzegorza Brauna

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe 8 grudnia ruszył proces w sprawie europosła Grzegorza Brauna. Polityk będzie odpowiadał m.in. za zgaszenia świec chanukowych w Sejmie czy wtargnięcie do Narodowego Instytutu Kardiologii. Oskarżony złożył wnioski o wyłączenie sędziego i zmianę prokuratora. Nie przyznał się do winy.