Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w tym miesiącu, że Rosja rozpoczęła "Fazę Zero" – pierwszy etap przygotowań do możliwej przyszłej wojny z NATO. Wśród państw Sojuszu rośnie niepokój. Według informacji "Welt am Sonntag" Christopher T. Donahue, naczelny dowódca sił lądowych NATO, przedstawił przedstawicielom wojskowym 32 krajów organizacji kompleksową koncepcję obronną.

"Niektóre kraje nie rozumieją zagrożenia"

Zdaniem Edward Lucas sytuacja jest poważna, niestety nie wszystkie państwa w Europie zdają sobie z tego sprawę. Kraje takie jak Irlandia zdają się w ogóle nie rozumieć zagrożenia. Niema ona w ogóle marynarki wojennej, tymczasem my przejmujemy się nie na żarty potencjalnym rosyjskim zagrożeniem wobec podwodnej irlandzkiej infrastruktury – wszystkich tych kabli, którymi wędrują dane nie tylko do samej Irlandii, lecz do całej Europy. Kolejna "czarna dziura" to Austria - powiedział w wywiadzie dla TVP Info Edward Lucas, ceniony brytyjski dziennikarz i analityk Center for European Policy Analysis.

Jego zdaniem, rosyjska gospodarka ma "pewne punkty naprężenia, które powinniśmy powiększać". Osobiście optowałbym za prowadzeniem ofensywnych operacji w przestrzeni cybernetycznej wewnątrz Rosji. Podobnie, jak robiliśmy to na terenie Niemiec podczas II wojny światowej: wdzieranie się w ich mózgi, takie bałaganienie. Wiemy, jak to robić – powiedział Edward Lucas, ceniony brytyjski dziennikarz i analityk Center for European Policy Analysis.

Jak można pokonać Putina?

W jaki sposób można pokonać Putina? Według Lucasa najważniejsze jest finasowanie Ukrainy w jej wysiłkach wojennych. Zwraca uwagę, że sytuacja się zmieniła od początku wojny. Wtedy Ukraińcy potrzebowali głównie amunicji, karabinów, czołgów.

Obecnie Ukraina dysponuje najskuteczniejszym przemysłem zbrojeniowym w Europie, wytwarzając więcej broni w szybszym tempie i po niższych kosztach oraz efektywniej niż dowolny inny kraj zachodnioeuropejski, włączając Polskę – mówił Edward Lucas. Podkreśla, że jeśli chcemy wygrać wojnę, powinniśmy pomóc w zwiększeniu zdolności wytwórczych Ukraińców, aby ci mogli produkować drony, rakiety i wszystko, czego potrzebują.