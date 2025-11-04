Projekt noweli uchwały zakłada zmiany w opiniowaniu inwestycji realizowanych przez wojewodów. Zgodnie z proponowaną zmianą opiniowaniu przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, a następnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej będą podlegać inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 50 tys. zł.

Zasady zakupu sprzętu

Kolejną kwestią wymagającą nowelizacji jest liczba asortymentu (np. pojazdów straży pożarnej). W ocenie resortu liczba asortymentu przeznaczona do zakupu jest nieproporcjonalnie niska do przeznaczonych środków.

"Możliwy jest zakup większej liczby pojazdów, bez przekraczania limitów finansowych. Tym samym zasadne jest zapisanie wprost w programie, że ilość asortymentu ma charakter minimalny, a nie maksymalny i w ramach racjonalnej gospodarki środkami możliwe jest zakupienie większej ilości sprzętu, jeżeli pozwalają na to wolne środki” – wyjaśniło w uzasadnieniu MSWiA.

Ponadto w obszarze dotyczącym edukacji i szkoleń wprowadzono możliwość zakupu pomocy dydaktycznych i szkoleniowych, a także wskazano zadanie dotyczące edukacji w zakresie przeciwdziałania dezinformacji.

Zmiana w wydatkach

Kolejna zmiana dotyczy kwestii podziału środków między obszary programu. Program nie reguluje szczegółowo, na jakich zasadach powinien następować podział łącznej puli środków na poszczególne obszary. Zgodnie z projektem noweli rozszerzona zostanie możliwość przesuwania środków z jednego obszaru do innego.

Obecnie program umożliwia przesunięcia między działami w obszarach – "Obiekty zbiorowej ochrony" i "Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw". Projekt rozszerza taką możliwość również na obszar "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" i obszar "Bezpieczna Łączność Państwowa oraz alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie".

Pieniądze na ratownictwo medyczne i schrony

Projekt noweli uchwały zakłada także zaktualizowanie kwot dotyczących wydatków ministra zdrowia na ratownictwo medyczne oraz działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Projekt również rozszerza możliwość realizacji zadań w zakresie przeglądów obiektów i miejsc planowanych do organizacji miejsc doraźnego schronienia oraz obiektów, które do tej pory nie pełniły funkcji budowli ochronnych, ale mogą tę funkcję spełniać. Chodzi m.in. o organizację i utrzymanie łańcuchów dostaw artykułów pierwszej potrzeby – w szczególności żywności, wody, środków higienicznych, produktów leczniczych, odzieży i posłania – oraz dostosowania infrastruktury lotnisk aeroklubów i lotnisk lokalnych do działań na okoliczność sytuacji kryzysowych.