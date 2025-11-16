Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział rozpoczęcie pilotażu programu "wGotowości" na 22 listopada 2025 r. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na zagrożenia wynikające z pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą Polski.

Program "wGotowości". Rekordowe zainteresowanie

Wiceminister Cezary Tomczyk poinformował 7 listopada, że w ciągu zaledwie 23 godzin od startu zapisów, zarejestrowało się łącznie 5731 osób. To przewyższa skalę dotychczasowych szkoleń obronnych, które w ciągu dwóch lat przyciągały zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Najpopularniejsze kursy (dane z pierwszego dnia):

Kurs bezpieczeństwa: 1196 osób.

Kurs przetrwania: 1125 osób.

Kurs medyczny: 993 osoby.

Planowane skale szkoleń

Do końca 2025 roku MON planuje przeszkolić 100 tys. osób we wszystkich formach szkolenia. W 2026 roku resort przeszkoli łącznie około 400 tys. ludzi w ramach szkoleń indywidualnych, grupowych, szkoleń rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

"wGotowości". Dwie główne ścieżki programu

Generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP, podkreślił, że program ma dwa cele: wzmocnić odporność indywidualną obywateli i zwiększyć dostępność rezerw. Ścieżka "odporność" dedykowana dla osób, które nie planują wiązać się z wojskiem, ale chcą zdobyć praktyczne umiejętności. Szkolenia trwają od jednego do czterech dni. Odbywają się bez użycia broni. Obejmują pierwszą pomoc, przetrwanie, obronę cywilną, rozróżnianie alarmów i podstawowe cyberbezpieczeństwo. Ścieżka "rezerwy" kierowana do osób, które chcą dobrowolnie szkolić się w ramach systemu obronnego państwa. Trwa 28 dni i ma fundamentalne znaczenie dla wojska. Ma budować potencjał i gotowość rezerw, zwłaszcza tych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi. Obejmuje dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i szkolenia wojskowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

Wojsko użyło nowoczesnej technologii, aby maksymalnie uprościć zapisy na szkolenia. Generał Karol Molenda, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zapewnił, że cały proces zamyka się w czterech prostych krokach w aplikacji mObywatel i trwa krócej niż 30 sekund. Program będą realizować 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej przy dużym udziale Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. MON wystosowało otwarte zaproszenie do wszystkich obywateli, podkreślając, że prawdziwa odpowiedzialność za ojczyznę to gotowość do obrony państwa polskiego.