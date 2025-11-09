17. edycję "Tańca z gwiazdami" zaczynało 11 par. Jako pierwsza została wyeliminowana Ewa Minge. Projektantka tańczyła z Michałem Bartkiewiczem. Do półfinału dotarło pięć par - odpadli m.in. faworyci, czyli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W ostatnim odcinku, czyli w ćwierćfinale, z marzeniami o Kryształowej kuli pożegnali się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.

Kto walczył w półfinale "Tańca z gwiazdami"?

W dziewiątym odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" na parkiecie prezentowało swoje umiejętności pięć par. Byli to:

Maurycy Popiel i Sara Janicka;

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko;

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ;

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ;

Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka. Emocji było co niemiara. Decyzją jurorów i widzów dwie pary awansowały do wielkiego finału, a trzy zmierzyły się na parkiecie w ramach turnieju. O tym, która para wygra konkurs, rozstrzygną jurorzy. W przypadku remisu decydujący głos będzie mieć Iwona Pavlović.

Pierwsza runda półfinału "Tańca z gwiazdami"

Półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami" otworzyli Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy zaprezentowali się w paso doble. "Cieszę, że jesteście w półfinale. Skoro masz te wszystkie terapie i wsparcia psychologiczne, to się mówi, że afirmuję, że coś chcesz mieć. Ty już to masz" - powiedziała Ewa Kasprzyk. Zdobyli 31 punktów.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska w półfinale "Tańca z gwiazdami" zatańczyli rumbę. "Jest jeden punkt, ostatni, który się nazywa wyraz artystyczny i to oddałeś genialnie. Wczułeś się w to. Mam taką refleksję. Dowiedz się czy można kilka razy wystąpić w ''Tańcu z gwiazdami'', bo tak z pięć edycji i będzie genialnie tańczył" - mówiła Iwona Pavlović. Jurorzy dali im 30 punktów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatańczyły walca angielskiego. "Ja już nie mogę z tymi pochwałami, to się staje już nudne" - powiedział Rafał Maserak. "Jesteś moją bohaterką" - zwrócił się do sportsmenki. "Jesteś bardzo magnetyczna, nie można od ciebie oderwać wzroku w tańcu" - zachwycała się Iwona Pavlović. Para dostała od jurorów 40 punktów.

Maurycy Popiel i Sara Janicka w półfinale "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali choreografię do broadway jazzu. "Jesteście już tak doskonali, to patrząc na Was: taniec jest fajny. (...) Piękna była ta choreografia" - powiedział Tomasz Wygoda. Jurorzy przyznali im 37 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli tango. Byli tak świetni, że dostali owacje na stojąco. Zerwali się także jurorzy. "Twoje stopy pieściły ten parkiet. Jest to tak wyjątkowe. Śmiem twierdzić, że pierwszy raz ktoś tu zatańczył z taką dokładnością. Ta techniczna strona jest imponująca!" - zachwycała się Iwona Pavlović. Wiktoria i Kamil szósty raz z kolei otrzymują najwyższe noty, czyli 40 punktów.

Druga runda półfinału "Tańca z gwiazdami"

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zatańczyli walca wiedeńskiego. "Ten taniec zdecydowanie był lepszy niż poprzedni" - stwierdził Rafał Maserak. Tym razem para dostała od jurorów maksymalne noty, czyli 40 punktów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na swój drugi taniec wybrały paso doble. "To paso sado maso bardzo mi się podobało. Jesteście dla mnie dziewczyny z innej planety!" - powiedziała Ewa Kasprzyk. "Jaka ty jesteś dobra" - stwierdziła Iwona Pavlović. I znowu najwyższe noty, czyli 40 punktów.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska zaprezentowali się w walcu wiedeńskim. Aktor zatańczył w kostiumie Nosferatu. "Tym tańcem pokazałeś jaka wielka jest w człowieku chęć do życia" - powiedziała Ewa Kasprzyk. Para dostała od jurorów 35 punktów.

Maurycy Popiel i Sara Janicka na swój drugi taniec w półfinale wybrali zmysłową rumbę. Widzowie byli zachwyceni i nagrodzili ich brawami na stojąco. "Jak zakończyliście swój taniec to pomyślałam: w jakim pięknym półfinale jesteśmy" - podsumowała oczarowana Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Wiktoria Gorod ecka i z Kamilem Kuroczko zatańczyli energetyczne mambo. "To był taniec godny finału. Znowu będziemy chwalić, chwalić, chwalić" - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 40 punktów.

Dogrywka w półfinale "Tańca z gwiazdami"

Najwięcej punktów od jurorów zdobyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Najmniej - Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Tak prezentuje się tabela po dwóch rundach.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - 80 punktów

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko - 80 punktów

Maurycy Popiel i Sara Janicka - 77 punktów

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska - 71 punktów

Tomasz Karolak i Izabela Skierska - 65 punktów

Gdy zsumowano głosy widzów i jurorów, okazało się, że jako pierwsze do finału dostały się od razu dwie pary - Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. W dogrywce walczyli więc Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kurczko oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Po dogrywce jednogłośną decyzją jurorów do finału przeszli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Trzy pary w finale "Tańca z gwiazdami", dwóch już nie zobaczymy

Po dogrywce z programu odpadli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Do wielkiego finału przeszli Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kruczko.