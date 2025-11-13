Szpital w Kaliszu ze względu na przegrane procesy, musi m.in. wypłacić 240 pielęgniarkom wyrównanie z odsetkami plus koszty sądowe; w sumie kwota sięga 37,5 mln złotych. Oprócz tego ok. 50 fizjoterapeutów powinno otrzymać 1,5 mln zł odszkodowania za nierówne traktowanie pracowników. Szpital musiał też oddać NFZ ponad 1 mln zł, w tym 720 tys. zł zwrotu za nienależnie pobrane środki i 347 tys. zł kary.

Dramatyczny stan finansów szpitala

Sytuacja finansowa placówki jest więc dramatyczna. Nowy dyrektor uregulował już mniejsze długi, a także porozumiał się z pielęgniarkami. Nadal jednak czterech z lekarzy zarabia rocznie w szpitalu 10 mln zł. Taka chora sytuacja wciąż trwa – powiedziała "GW" jedna z pielęgniarek.

Chodzi m.in. zarobki byłego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, który jest ginekologiem. Ma zarabiać rocznie 2,5 miliona złotych. Dyrektor szpitala potwierdza, że ginekolog "ma unikalne uprawnienia, ale też unikalne dochody".

Na miejsce ginekologa nikt się nie zgłasza

Problem jednak polega na tym, że na miejsce ginekologa nikt się nie zgłasza, chociaż szpital regularnie zamieszcza ogłoszenie o poszukiwaniu lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii na stanowisko kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej. Bardzo wysokie zarobki mają zarobki - ok. 2,5 mln zł rocznie - ma dostawać jeszcze trzech innych specjalistów, pracujących na kardiologii i neurochirurgii.

Z raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że 431 lekarzy zarabia między 100 a 300 tys. zł miesięcznie. To dane zebrane z 90 proc. publicznych szpitali w Polsce. Grupa, która ma największe pensje, to lekarze ze specjalizacją. Najwyższe są zarobki lekarzy pracujących na kontraktach. Mediana zarobków w tej grupie, to 24,6 tys. zł miesięcznie - wynika z raportu AOTMIT.

W NFZ brakuje ok. 14 mld zł

Jednocześnie brakuje w budżecie państwa pieniędzy na leczenie pacjentów. Luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie ok. 14 mld zł. W tej sytuacji rząd zastanawia się nad wprowadzeniem górnego limitu zarobków medyków. Obecnie obowiązuje tylko dolna granica zarobków w służbie zdrowia