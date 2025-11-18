Pogoda zwiastująca zimę. Prognoza na najbliższy tydzień

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują, że najbliższe dni przyniosą aurę typową dla początku zimy, choć zróżnicowaną regionalnie.

Początek tygodnia w Polsce: mróz i opady śniegu

W ciągu dnia, we wtorek, 18 listopada 2025, mróz ustąpi – termometry wskażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Zachód kraju czekają opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie może spaść śnieg.

Kontrasty termiczne w środku tygodnia

Kolejna noc, z wtorku na środę (18/19 listopada), przyniesie ostre kontrasty – północny zachód doświadczy dodatnich temperatur, podczas gdy w województwie świętokrzyskim i Małopolsce spodziewany jest mróz do -5 stopni Celsjusza. W górach będzie jeszcze zimniej, nawet do -8 stopni Celsjusza. W środę (19 listopada) w dzień pogoda się uspokoi, z temperaturami od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, bez opadów.

Prognoza pogody. Druga połowa tygodnia i weekend

Druga połowa tygodnia rozpocznie się czwartkiem (20 listopada), kiedy nocą w wielu regionach znów chwyci lekki mróz. W dzień ociepli się do 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i 7 stopni Celsjusza na południu, przy czym na zachodzie możliwe będą opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Weekend (piątek i sobota, 21-22 listopada) nadal charakteryzować się będzie chłodnymi nocami i kilkoma stopniami powyżej zera w ciągu dnia, jednak niebo powinno być pogodne.

Nadejście ocieplenia w Polsce. Prognoza pogody na niedzielę

Zdecydowana zmiana nadejdzie od niedzieli (23 listopada), kiedy zrobi się cieplej, a w Małopolsce termometry mogą wskazać nawet 12 stopni Celsjusza, lecz niestety poprawie temperatury towarzyszyć będą opady deszczu.