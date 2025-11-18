We wtorek, 18 listopada 2025 roku, szykujcie się na typowo jesienno-zimową pogodę, która przyniesie nam chmury i spore ochłodzenie w całej Polsce.

Jakiej pogody się spodziewać w drodze do szkoły i w ciągu dnia?

Chmury i opady: Nadciągnie do nas dużo chmur, więc słońce będzie się pojawiać tylko chwilami. Pamiętajcie o opadach! Jeśli mieszkacie na zachodzie Polski, spodziewajcie się deszczu lub deszczu ze śniegiem. Jeśli mieszkacie w centrum lub na wschodzie, najpewniej będzie padał śnieg. Ubierajcie się ciepło, bo może być mokro i ślisko!

Temperatura: Będzie chłodno! Na termometrach zobaczymy około 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w terenach górskich. Od 3 do 5 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie. Najcieplej, około 6 stopni Celsjusza będzie tylko nad morzem .

. Wiatr: Będzie wiał, miejscami nawet mocno! Uważajcie na porywy, zwłaszcza jeśli mieszkacie nad morzem lub w górach (Sudety).

Reklama

Co na Ciebie czeka po powrocie ze szkoły (w nocy)?

Temperatura spadnie dużo poniżej zera! Na południu może być nawet -7 stopni Celsjusza (a w górach do -8 stopni Celsjusza), a w centrum około -1 stopnia Celsjusza. W nocy też możliwy jest śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz.

Uwaga, może być ślisko! Jak się ubrać we wtorek, 18 listopada?

W wielu miejscach, zwłaszcza rano i wieczorem, drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie z powodu opadów i mrozu. Spodziewane są alerty przed oblodzeniem! Idźcie powoli i ostrożnie! Jak się ubrać?