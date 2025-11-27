Skąd się wzięło Black Friday?

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to jedno z najważniejszych wydarzeń zakupowych w kalendarzu, tradycyjnie oznaczające nieoficjalne rozpoczęcie sezonu przedświątecznego. W 2025 roku to wyczekiwane święto zakupów wypadnie w piątek, 28 listopada, będąc jak co roku pierwszym piątkiem następującym po amerykańskim Święcie Dziękczynienia.

Tradycja Black Friday, czyli dnia wielkich wyprzedaży, narodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku. Sklepy zaczęły wtedy obniżać ceny swoich produktów tuż po Święcie Dziękczynienia, aby zachęcić klientów do rozpoczęcia przedświątecznych zakupów i zwiększyć swoją sprzedaż. Black Friday to już nie tylko jeden piątek w roku. Sklepy rozciągają promocje na cały tydzień, a czasem nawet miesiąc.

Choć pierwotnie Black Friday był wydarzeniem jednodniowym, z biegiem lat przekształcił się w znacznie szerszy okres promocyjny, znany jako Black Week (Czarny Tydzień), który rozpoczyna się zazwyczaj w poniedziałek poprzedzający główne wydarzenie, a czasem nawet wcześniej. Kulminacją jest sam Czarny Piątek (28.11), po którym następuje Black Weekend oraz zamykający okres wyprzedaży Cyber Monday (1 grudnia 2025 roku). Ten ostatni jest historycznie skoncentrowany na obniżkach w handlu elektronicznym, zwłaszcza w sektorze elektroniki, usług cyfrowych i subskrypcji.

Czym jest Black Friday?

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to dzień, a często też cały tydzień (Black Week), podczas którego sklepy, zarówno stacjonarne, jak i online, oferują ogromne obniżki cen na różnego rodzaju produkty. Jest to jedno z największych wydarzeń zakupowych w roku, które przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych. Czarny Piątek zawsze wypada w piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, czyli zazwyczaj w czwarty piątek listopada.

Skąd się wzięła nazwa Black Friday?

Choć mogłoby się wydawać, że "czarny" kojarzy się z czymś negatywnym, w kontekście handlu oznacza on... zysk! W przeszłości, po Dniu Dziękczynienia, sklepy w USA zaczynały odnotowywać tak duże zyski, że ich księgowi przestawiali bilanse z czerwonego na czarny kolor – stąd właśnie nazwa.

Black Friday w Polsce

W Polsce Black Friday od lat zyskuje na znaczeniu, stając się kluczowym momentem dla konsumentów planujących większe zakupy i przygotowujących prezenty świąteczne. Polscy sprzedawcy oferują wówczas promocje w niemal wszystkich branżach – od elektroniki, AGD i sprzętu komputerowego, przez modę, obuwie, kosmetyki, po artykuły wyposażenia wnętrz i usługi. Zakupy w tym okresie w znacznym stopniu przenoszą się do internetu, co pozwala na łatwiejsze porównywanie ofert.

Przygotowanie przed Black Friday

Kluczem do udanych zakupów podczas Black Friday jest odpowiednie przygotowanie. Konsumenci powinni wcześniej sporządzić listę potrzebnych produktów i ustalić budżet, aby nie ulec impulsywnym decyzjom. Najważniejszą kwestią jest jednak weryfikacja autentyczności obniżek. W Polsce obowiązują przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus, nakładające na sprzedawców obowiązek informowania o najniższej cenie danego towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Świadomy konsument powinien zawsze zwracać uwagę na tę informację, korzystać z porównywarek cen i śledzić historię cenową produktów, by mieć pewność, że oferowana zniżka jest faktycznie korzystna, a nie jest jedynie sztucznym zawyżeniem ceny bazowej przed obniżką.

Uważaj na te pułapki podczas Black Friday

Często stosowaną praktyką marketingową jest sztuczne zawyżanie ceny produktu, aby następnie móc ogłosić atrakcyjną obniżkę. W ten sposób, mimo pozornej promocji, sprzedawca utrzymuje pierwotny poziom zysku. Prawo konsumenckie stanowi pewną ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, takimi jak sztuczne podwyższanie cen przed promocją. Przepisy wymagają od sprzedawców informowania o najniższej cenie produktu w określonym okresie poprzedzającym obniżkę. Dlatego warto dokładnie czytać regulaminy promocji, zwłaszcza te zapisane drobnym drukiem.

Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się z informacją, że obowiązująca cena jest ważna "tylko do północy", pozostały "ostatnie sztuki" lub "takiej promocji już nie będzie". To typowy zabieg marketingowy, którego celem jest wywołanie poczucia pilności i ograniczenia czasu na podjęcie decyzji. Nasz mózg, pod wpływem takich komunikatów, działa bardziej impulsywnie, co może prowadzić do pochopnych zakupów. Świadomość tego mechanizmu pozwala nam zachować większą ostrożność.

Sprzedaż wiązana, choć często kojarzona z dyskontowymi promocjami typu "2+1 gratis", to szeroko stosowana strategia mająca na celu zwiększenie wartości koszyka klientów. "Dobierz produkty za X zł, aby otrzymać darmową przesyłkę": Tutaj działa prosty mechanizm psychologiczny – niechęć do dodatkowych kosztów. Oferując darmową przesyłkę przy osiągnięciu określonej kwoty, sklep zachęca klientów do dodania do koszyka produktów, których może nie mieć na liście zakupów, ale które pomogą osiągnąć ten magiczny próg.

Pośpiech podczas zakupów często prowadzi do nieuwagi. Cyberprzestępcy wykorzystują tę okazję, by wyłudzić nasze dane. Pamiętaj, by zawsze korzystać z bezpiecznych metod płatności i podawać jedynie niezbędne informacje. Jeśli coś wzbudza twoje wątpliwości, zrezygnuj z transakcji. W listopadzie czujność podczas zakupów online jest szczególnie ważna. Fałszywe sklepy kuszą niskimi cenami, ale ich jedynym celem jest oszustwo. Zawsze sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy.

Na to warto zwrócić szczególną uwagę przed i w trakcie Black Friday

Podczas Black Friday zwróć więc szczególną uwagę na:

Sztuczne podwyższanie cen przed promocją: Często zdarza się, że ceny produktów są sztucznie zawyżane na krótko przed Black Friday, aby później móc je "obniżyć" i stworzyć wrażenie korzystnej oferty.

Często zdarza się, że ceny produktów są sztucznie zawyżane na krótko przed Black Friday, aby później móc je "obniżyć" i stworzyć wrażenie korzystnej oferty. Ograniczona dostępność: Slogany typu "Ostatnie sztuki!" mają wywołać poczucie pośpiechu i skłonić do impulsywnych zakupów.

Slogany typu "Ostatnie sztuki!" mają wywołać poczucie pośpiechu i skłonić do impulsywnych zakupów. Fałszywe opinie: Przed zakupem warto sprawdzić opinie o produkcie i sklepie w różnych źródłach, aby upewnić się, że nie są one sfałszowane.

Przed zakupem warto sprawdzić opinie o produkcie i sklepie w różnych źródłach, aby upewnić się, że nie są one sfałszowane. Ukryte koszty: Zwróć uwagę na całkowity koszt zakupu, wliczając w to koszty wysyłki, dodatkowe opłaty czy podatki.

Zwróć uwagę na całkowity koszt zakupu, wliczając w to koszty wysyłki, dodatkowe opłaty czy podatki. Produkty gorszej jakości: Czasami w promocjach pojawiają się produkty o niższej jakości, które mają tylko przyciągnąć klientów niską ceną.

Czasami w promocjach pojawiają się produkty o niższej jakości, które mają tylko przyciągnąć klientów niską ceną. Fałszywe sklepy internetowe: Przed zakupem w nieznanym sklepie sprawdź jego wiarygodność i opinie innych klientów.

Przed zakupem w nieznanym sklepie sprawdź jego wiarygodność i opinie innych klientów. Promocje na produkty, które i tak byłyby przecenione: Nie wszystkie produkty w Black Friday są rzeczywiście tańsze niż zwykle.

Jak się przygotować do Black Friday? Jak kupować w Black Friday?

Black Friday to okres pełen okazji i wyprzedaży, ale też czas, kiedy łatwo o pochopne decyzje zakupowe. Aby maksymalnie wykorzystać ten okres i uniknąć rozczarowań, warto odpowiednio się przygotować. Podobnie jak na zakupy spożywcze warto iść z pełnym brzuchem, tak na Black Friday warto mieć gotową listę produktów. Ale to nie wszystko. Oto kilka praktycznych wskazówek:

Przed Black Friday:

Ustal budżet: Zanim zaczniesz przeglądać oferty, dokładnie określ, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na zakupy. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek na koncie.

Zanim zaczniesz przeglądać oferty, dokładnie określ, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na zakupy. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek na koncie. Zrób listę potrzeb: Przeanalizuj, czego faktycznie potrzebujesz. Dzięki liście unikniesz kupowania rzeczy impulsywnie.

Przeanalizuj, czego faktycznie potrzebujesz. Dzięki liście unikniesz kupowania rzeczy impulsywnie. Porównaj ceny: Sprawdzaj ceny produktów, które Cię interesują, już teraz. Dzięki temu będziesz mógł ocenić, czy proponowane rabaty są faktycznie atrakcyjne.

Sprawdzaj ceny produktów, które Cię interesują, już teraz. Dzięki temu będziesz mógł ocenić, czy proponowane rabaty są faktycznie atrakcyjne. Sprawdź politykę zwrotów: Zanim dokonasz zakupu, zapoznaj się z polityką zwrotów sklepu.

Zanim dokonasz zakupu, zapoznaj się z polityką zwrotów sklepu. Upewnij się, że masz bezpieczne połączenie: Podczas zakupów online korzystaj tylko z bezpiecznych sieci i sprawdzonych sklepów.

Podczas zakupów online korzystaj tylko z bezpiecznych sieci i sprawdzonych sklepów. Zweryfikuj wiarygodność sklepu internetowego: Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zweryfikować wiarygodność sklepu internetowego. Aby ocenić wiarygodność strony internetowej, należy zwrócić uwagę na obecność symbolu zamkniętej kłódki w pasku adresu. Jego brak może świadczyć o braku szyfrowania, co z kolei zwiększa ryzyko przechwycenia danych podczas korzystania ze strony, zwłaszcza podczas dokonywania płatności. Ponadto dobrze zarządzany sklep internetowy powinien posiadać szczegółowy regulamin, pełne dane kontaktowe (w tym numer NIP) oraz jasno określoną politykę zwrotów i reklamacji.

W trakcie Black Friday:

Bądź cierpliwy: Najlepsze oferty mogą pojawić się dopiero w środku dnia lub wieczorem.

Najlepsze oferty mogą pojawić się dopiero w środku dnia lub wieczorem. Korzystaj z aplikacji porównujących ceny: Dzięki nim szybko sprawdzisz, gdzie dany produkt jest najtańszy.

Dzięki nim szybko sprawdzisz, gdzie dany produkt jest najtańszy. Nie daj się ponieść emocjom: Pamiętaj, że promocje są ograniczone czasowo, ale warto zastanowić się dwa razy przed zakupem. Porównanie cen w różnych sklepach oraz znalezienie atrakcyjnej oferty to dobry początek, jednak warto pozwolić emocjom ostygnąć. Chwila wytchnienia, spacer lub inne zajęcie pozwolą podejść do zakupu w sposób przemyślany.

Pamiętaj, że promocje są ograniczone czasowo, ale warto zastanowić się dwa razy przed zakupem. Porównanie cen w różnych sklepach oraz znalezienie atrakcyjnej oferty to dobry początek, jednak warto pozwolić emocjom ostygnąć. Chwila wytchnienia, spacer lub inne zajęcie pozwolą podejść do zakupu w sposób przemyślany. Sprawdzaj opinie innych klientów: Dzięki temu dowiesz się więcej o jakości produktów i rzetelności sprzedawcy.

Po Black Friday:

Sprawdź swoje wydatki: Podsumuj swoje zakupy i porównaj je z ustalonym budżetem.

Podsumuj swoje zakupy i porównaj je z ustalonym budżetem. Zwróć niepotrzebne rzeczy: Jeśli kupiłeś coś, czego nie potrzebujesz, skorzystaj z prawa do zwrotu.

Dodatkowe wskazówki:

Zapisz się do newsletterów: Sklepy często wysyłają specjalne oferty dla swoich subskrybentów.

Sklepy często wysyłają specjalne oferty dla swoich subskrybentów. Śledź media społecznościowe: Na profilach sklepów często pojawiają się dodatkowe promocje i kody rabatowe.

Na profilach sklepów często pojawiają się dodatkowe promocje i kody rabatowe. Korzystaj z aplikacji cashback: Dzięki nim możesz odzyskać część wydanych pieniędzy.

Black Friday 2025: analiza oczekiwanych promocji w Polsce

Biorąc pod uwagę, że Black Friday 2025 przypada dokładnie 28 listopada, warto szczegółowo omówić, jakie kategorie produktów i poziomy rabatów są najczęściej obserwowane w Polsce podczas tego wydarzenia zakupowego.

Elektronika i AGD: największe oczekiwania

Tradycyjnie, najbardziej wyczekiwanym sektorem objętym promocjami jest Elektronika i AGD. Konsumenci mogą oczekiwać obniżek na telewizory 4K i OLED, laptopy (szczególnie warianty gamingowe i ultrabooki), a także smartfony z poprzednich roczników, słuchawki bezprzewodowe oraz drobne AGD, jak roboty sprzątające czy ekspresy do kawy. W tej kategorii rabaty najczęściej wahają się od 10 proc. do 25 proc. na sprzęt o wysokiej marży, choć w przypadku wybranych, starszych modeli lub wyjątkowych ofert, mogą sięgnąć nawet 30 – 40 proc. Warto szukać promocji typu "cashback" lub zestawów produktów.

Moda i obuwie: spore zniżki

Sektor Mody i Obuwia oferuje z kolei jedne z najbardziej powszechnych i łatwo dostępnych obniżek. Sklepy odzieżowe i obuwnicze często stosują stały procent obniżki na cały asortyment lub wybrane kolekcje, z rabatami sięgającymi najczęściej od 20 proc. do 50 proc. Jest to idealny moment na zakup odzieży wierzchniej, butów zimowych czy ubrań potrzebnych do skompletowania jesienno-zimowej garderoby.

Kosmetyki, pielęgnacja i wyposażenie domu

Równie atrakcyjne zniżki obserwowane są w kategorii Kosmetyków i Pielęgnacji. Drogerie i perfumerie w Black Friday i Black Week stają do silnej konkurencji, oferując często obniżki rzędu 30%–50% na perfumy, zestawy prezentowe, makijaż premium i produkty do pielęgnacji włosów. Kategoria Wyposażenia Domu i Mebli również aktywnie uczestniczy w wyprzedażach, oferując rabaty na meble, tekstylia domowe (pościele, koce) i akcesoria kuchenne, zwykle w zakresie od15 do 35 proc.

Cyber monday i treści cyfrowe

Na koniec, szczególnie w kontekście następującego po Czarnym Piątku Cyber Monday (1 grudnia), należy wspomnieć o Grach i Rozrywce Cyfrowej. Gry na konsole i PC oraz subskrypcje są przeceniane bardzo znacząco. Rabaty na starsze tytuły gier mogą wynosić od 50 proc. do 75 proc., a subskrypcje często są tańsze o 20–30 proc.