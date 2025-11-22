Prognoza na sobotę, 22 listopada 2025. Zachmurzenie i opady

W sobotę, 22 listopada 2025, na północy kraju spodziewane są przejaśnienia, a miejscami nawet rozpogodzenia, choć nie można wykluczyć przelotnych opadów śniegu, a bezpośrednio nad morzem również deszczu ze śniegiem. Centrum i południe kraju będą zdominowane przez większe zachmurzenie, jedynie z chwilowymi przejaśnieniami.

Reklama

Najtrudniejsze warunki: południowy wschód i góry

Najtrudniejsza aura prognozowana jest dla Podkarpacia i Małopolski, gdzie w ciągu dnia wystąpi śnieg, początkowo umiarkowany, który później będzie stopniowo słabnąć i zanikać. W rejonach podgórskich i górskich może spaść od 5 do 15 cm nowego śniegu. Poranek przyniesie lokalne mgły, które będą osadzać szadź i ograniczać widzialność do około 200 metrów.

Prognoza pogody. Temperatura i wiatr w sobotę

Temperatury osiągną około 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie oraz 2-3 stopni Celsjusza w większości regionów, podczas gdy w obszarach podgórskich mogą spaść do -5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, wiejący głównie z kierunków zachodnich, natomiast na południowym wschodzie z północy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągające 65 km/h mogą wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza na noc: mróz i opady śniegu

W nocy południowy wschód ponownie nawiedzą intensywniejsze opady śniegu, które mogą dołożyć do 8 cm świeżej warstwy, a w górach nawet do 12 cm. Na pozostałym terytorium kraju przewidywane jest zmienne zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego, z potencjałem tworzenia się mgieł i szadzi. Temperatury w nocy wyniosą od -7 stopni Celsjusza do -4 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, około -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie oraz lokalnie przy morzu, a w kotlinach sudeckich spadną nawet do -9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny, jedynie na południowym wschodzie miejscami umiarkowany. W Karpatach wciąż możliwe są silniejsze porywy wiatru wywołujące zawieje śnieżne.