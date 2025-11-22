Do 80 tysięcy wzrosła liczba gospodarstw domowych odciętych od prądu z powodu śnieżyc przechodzących przez Podkarpacie. "Sytuacja jest trudna. Służby na bieżąco starają się usuwać awarie" - przekazał Interii Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

Obfite opady śniegu na Podkarpaciu połamały drzewa i zerwały linie energetyczne. Zablokowane zostały drogi. Do akcji ruszyły natychmiast specjalistyczne służby. Ich działania polegają głównie na usuwaniu połamanych drzew, gałęzi leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach oraz liniach energetycznych. Najwięcej interwencji zanotowano na południu regionu, w powiatach: krośnieńskim, leskim, brzozowskim i jasielskim.

Najtrudniej w powiecie krośnieńskim

Czanerle przekazał w rozmowie z Interią, że najgorsza sytuacja panuje w pow. krośnieńskim, gdzie bez prądu pozostaje ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Trudne warunki odnotowano również w Sanoku, Rzeszowie, Mielcu i Przemyślu. Służby starają się usuwać awarie na bieżąco, ale ich prace utrudniają ciągłe opady białego puchu.

Niebezpiecznie na drogach

Sytuacja na drogach może się jednak pogorszyć ze względu na prognozowane opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz spadek temperatury poniżej zera, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni i jej oblodzenie. Dla ośmiu powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, stalowowolskiego, Tarnobrzega i tarnobrzeskiego wydane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obowiązuje ono od godz. 20 w piątek do godz. 9 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc. Z powodu pierwszego śniegu w regionie doszło też do kilkudziesięciu kolizji i kilku niegroźnych wypadków. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę, nie tylko kierowców, ale także pieszych.

Śnieg nadal sypie - ostrzeżenie IMGW

Według prognoz śnieg nadal będzie sypać. Na Podkarpaciu od rana w piątek obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu, szczególnie na południu województwa, gdzie przyrost pokrywy śniegu może wynieść do 50 cm. Ostrzeżenia obowiązują do sobotniej nocy.