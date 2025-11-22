Vance uznał jednak za "fantazję" przekonanie, że Ukraina mogłaby wygrać, gdyby Stany Zjednoczone przekazały Kijowowi więcej pieniędzy lub broni albo nałożyły więcej sankcji na Moskwę.

Zełenski o "realistycznej propozycji pokojowej"

Wcześniej w piątek, po rozmowie z Vance'em, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj z szacunkiem przyjmuje pragnienie prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę, i odnosi się pozytywnie do każdej realistycznej propozycji w tej sprawie.

Trump dał Ukrainie czas do czwartku

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dał Ukrainie czas do czwartku, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. Odpowiadając na komentarz dziennikarza Fox News, że plan ten zakłada oddanie przez Ukrainę części terytorium, które wciąż jest pod jej kontrolą, uznał, że „straci je w bardzo krótkim czasie”.

28-punktowy plan pokojowy

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.