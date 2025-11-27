Prognoza pogody na czwartek

Czwartek, 27 listopada 2025, będzie dniem, w którym jesień ustąpi miejsca zimowym warunkom, co jest szczególnie ważne dla wszystkich wychodzących rano do szkoły. Niskie temperatury i przewidywane opady wymagają starannego planowania ubioru, aby droga do szkoły i powrót do domu były komfortowe i bezpieczne. W czwartek, w całej Polsce dominować będzie duże zachmurzenie, a słońce raczej się nie pojawi. Przygotujcie się na opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu w większości regionów kraju. Wyjątek stanowi jedynie wybrzeże, gdzie wystąpi tylko deszcz. Temperatury maksymalne będą niskie i zróżnicowane: na północnym wschodzie i miejscami w centrum termometry pokażą około 0 stopni Celsjusza, na zachodzie będzie do 4 stopni Celsjusza, a nad morzem do 6 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do minus jednego stopnia Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, choć miejscami porywisty. W wysokich partiach gór porywy wiatru mogą osiągnąć 60 kilometrów na godzinę, co grozi zamieciami śnieżnymi.

Reklama

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek utrzyma się duże zachmurzenie. Minimalna temperatura spadnie bardzo nisko, przeważnie do -6 stopni Celsjusza do -2 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich lokalnie nawet do -12 stopni Celsjusza. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na mgły marznące, które mogą wystąpić lokalnie (zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum), powodując osadzanie się szadzi i znacznie ograniczając widoczność.

Jak się ubrać na czwartek?

Reklama

Ze względu na niskie temperatury i opady, kluczowe jest ciepłe i wodoodporne ubranie dla każdego ucznia.