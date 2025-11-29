Prognoza pogody na sobotę, 29 listopada 2025

W ciągu dnia, to jest w sobotę 29 listopada 2025, całą Polskę zdominuje pochmurna i mglista aura. Jedynie lokalnie pojawią się przejaśnienia – głównie we wschodniej części kraju oraz miejscami na Pomorzu Zachodnim. W wielu regionach, zwłaszcza w pasie centralnym i na północy, spodziewane są słabe, mieszane opady, wahające się od mżawki i deszczu, przez deszcz ze śniegiem, po niebezpieczny marznący deszcz, który może wywołać gołoledź. Poranne mgły, szczególnie na południu, mogą znacząco zredukować widzialność do 300 metrów.

Temperatury i wiatr

Termometry wskażą zróżnicowane wartości: najchłodniej będzie na wschodzie i w centrum, gdzie temperatura wyniesie około -1 stopień Celsjusza (z najniższą wartością na Suwalszczyźnie). W Wielkopolsce odnotujemy 4 stopnie Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na zachodzie i nad samym morzem, gdzie temperatura osiągnie 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wiejąc głównie z południa i południowego zachodu.

Pogoda w nocy

W nocy utrzyma się duże zachmurzenie, chociaż lokalnie możliwe są przejaśnienia. Miejscami spadnie słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Na Podkarpaciu nadal istnieje ryzyko opadów marznącego deszczu i związanej z nimi gołoledzi. Na południu będą tworzyć się marznące mgły, które okresowo ograniczą widzialność do dwustu metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, przez około -2 stopnie Celsjusza w centrum, do 4 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Wiatr pozostanie słaby, jedynie na północy chwilami umiarkowany, wiejąc z kierunków południowych.