Słowa, które ranią. Premierowy spot kampanii "Słowo Ma Znaczenie"

Ponad 2000 przestępstw popełnionych z powodu mowy nienawiści – to dane Prokuratury Krajowej, które unaoczniają narastającą skalę zjawiska. Według nieoficjalnych szacunków liczba ta w 2025 roku może wzrosnąć. Wciąż też wiele przypadków przemocy słownej pozostaje niezgłoszonych, co dodatkowo pogłębia problem społeczny.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Fundacja GrowSPACE zaprezentowała spot kampanii "Słowo Ma Znaczenie", ogólnopolskiego projektu skoncentrowanego na przeciwdziałaniu mowie nienawiści i hejtowi. Wydarzenie mogło odbyć się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – po raz pierwszy tego typu kampania finansowana jest ze środków budżetu państwa.

Konsekwencje przemocy słownej [Historie]

Spot przedstawia prawdziwe doświadczenia osób, które zetknęły się z mową nienawiści w internecie, szkole czy miejscu pracy. Bohaterki i bohaterowie opowiadają o emocjonalnych i psychologicznych skutkach hejtu, o wpływie agresywnego języka na ich poczucie bezpieczeństwa oraz o trudnościach i przełomach w poszukiwaniu wsparcia. Ich historie mają nie tylko uwrażliwiać społeczeństwo, ale także przypominać, że reagowanie – zarówno świadków, jak i instytucji – realnie pomaga ograniczać skalę przemocy słownej.

"Słowo Ma Znaczenie" – cele i działania kampanii

Kampania została zainaugurowana 24 listopada 2025 r. i obejmuje szeroki zakres działań edukacyjnych oraz informacyjnych. W ramach projektu realizowane są m.in.:

publikacja treści edukacyjnych w mediach społecznościowych,

dystrybucja materiałów do instytucji publicznych,

uruchomienie strony www.slowomaznaczenie.pl z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi,

produkcja pięciu materiałów wideo z historiami osób doświadczających hejtu.

Konferencja prasowa w Warszawie oraz premiera spotu stanowią podsumowanie intensywnego etapu działań.

"Język nie jest neutralny"

Koordynatorka kampanii "Słowo Ma Znaczenie" Krzysztofa Gąsiorowska zauważyła, że mowa nienawiści oraz hejt są zjawiskami, które stały się codziennością w komunikacji międzyludzkiej, a w ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost narracji opartych na przemocy wobec konkretnych grup społecznych. Hasło ,,Słowo Ma Znaczenie” jest szczególnie ważne – przypomina nam, że język kształtuje rzeczywistość wokół nas i nie jest neutralny. To piękne narzędzie, które może wspierać, ale może też ranić. Naszym celem jest pokazanie, jak wygląda codzienność osób dotkniętych przemocą słowną, jak ją rozpoznawać i jak reagować, żeby realnie zmniejszać skalę hejtu w społeczeństwie. Chcemy również zwiększać świadomość prawną – mowa nienawiści nie jest opinią, jest czynem, który może stanowić przestępstwo – dodała Gąsiorowska. Przypomniała także, że przeciwdziałanie hejtowi nie kończy się na powstrzymywaniu od nienawistnych komentarzy, ale także na reagowaniu. Kluczowe jest wsparcie ofiar i edukacja sprawców. Tylko dzięki kompleksowym działaniom możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy słownej i ograniczać jej przyszłe skutki – podsumowała.

Kampania "Słowo Ma Znaczenie" jest realizowana w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.