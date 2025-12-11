Prokuratura Okręgowa w Krakowie w czwartek przekazała wyniki opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ostatnich miesiącach mężczyzna przebywał na obserwacji.

Podejrzany o zabójstwo był niepoczytalny

Zgodnie z ustaleniami biegłych, w chwili ataku na lekarza Jarosław W. był niepoczytalny. Rzeczniczka prasowa prokuratury prok. Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że w najbliższym czasie śledczy skierują wniosek o umorzenie postępowania oraz umieszczenie Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym - jako środka zabezpieczającego. Według prokuratury, w związku z chorobą psychiczną istniałoby duże prawdopodobieństwo dokonania przez niego w przyszłości podobnego przestępstwa.

Zabójstwo w szpitalu

47-letni lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, zginął 29 kwietnia. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął mężczyzna i zaatakował lekarza nożem. Tomasz Solecki - mimo wysiłków personelu medycznego - zmarł. Napastnikiem okazał się 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej.