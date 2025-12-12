Rzeczniczka Służby Więziennej, ppłk Arleta Pęconek, potwierdziła, że do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki. Kobietę podejrzewa się o udział w bójce lub pobiciu, do którego doszło w miejscowości Poborze. SW wszczyna postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne, które ma na celu zawieszenie funkcjonariuszki w czynnościach służbowych. Obecnie trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Brutalny atak na trasie do Białegostoku

Napaść na kibiców z Hiszpanii miała miejsce w nocy ze środy na czwartek, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Kibice jechali na czwartkowy mecz Jagiellonii Białystok z hiszpańską Rayo Vallecano. Mazowiecka policja otrzymała zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób na trasie do Białegostoku. Na miejscu patrole zastały dwa autokary z kibicami, których zaatakowało kilkadziesiąt osób. W wyniku napaści trzy osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób. Zabezpieczyli przy nich m.in. kominiarki, pałki (teleskopowe i drewniane) oraz nożyce do cięcia metalu.