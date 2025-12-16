Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze opublikowała komunikat w tej sprawie. W poniedziałek ok. godz. 14:50 na ul. Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły podstawowej nr 10, znaleziono ciało 12-letniej dziewczynki. Policja przekazała, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa.

Trwa intensywne śledztwo

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działania osób trzecich. W toku prowadzonych czynności procesowych ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem" - napisano w komunikacie policji. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Ze względu na dobro śledztwa oraz ochronę osób nieletnich nie udzielają więcej informacji.

Dziewczynka zginęła od ran kłutych

Jak podają media, 12-latka zginęła od ran, zadanych ostrym narzędziem. Sprawą ma zająć się we wtorek sąd rodzinny. Z nieoficjalnych doniesień "Gazety Wrocławskiej" wynika, że 12-latkę zabiła prawdopodobnie koleżanka, z którą wcześniej się pokłóciła.

Wsparcie dla uczniów szkoły, do której chodziła ofiara

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak potwierdzili urzędnicy w nadesłanym po jego zakończeniu komunikacie, ofiara to uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. "W Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta" - ogłosił rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko. Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.