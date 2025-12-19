W pikiecie Konfederacji przed Sejmem pod hasłem "Przeciwko polityce rządu względem Ukrainy” udział wzięło kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni domagali się stanowczych działań rządu w kwestii zmiany warunków udzielania Ukrainie pomocy, rozliczenia zbrodni wołyńskiej oraz pozbawienia przebywających w Polsce Ukraińców dostępu do świadczeń społecznych.

Mentzen: Domagamy się tego od polskich władz

Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen, szef klubu poselskiego Grzegorz Płaczek i poseł Przemysław Wipler. Domagamy się tego, żeby polskie władze po raz pierwszy stanęły na wysokości zadania i wreszcie zaczęły dbać o polskie, a nie ukraińskie interesy - powiedział Mentzen. Jego zdaniem, "od czasu kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Polacy masowo rzucili się do pomocy Ukraińcom, a do tej pory nie za otrzymali za to nic w zamian i najwyższa pora to zmienić".

Szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek domagał się z kolei działań w kwestii ekshumacji na Wołyniu. Jako Konfederacja apelujemy do prezydenta i premiera, żeby stanęli po stronie Polaków, apelujemy o to, żeby Polacy doczekali się godnego pochówku oraz żeby polski rząd nie manipulował opinią publiczną. Dziś jest dobry czas, żeby spełnić oczekiwania Polaków, przodków tych, których zostali zamordowani na Wołyniu - przekazał.

Przemysław Wipler rozpoczął swoje przemówienie wskazując, że w przeciwieństwie do niektórych polityków, przedstawiciele Konfederacji nie mają wątpliwości co do tego, że to Rosja napadła na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczył, że w kilku kwestiach ich postawa fundamentalnie różni się także od tej reprezentowanej przez PiS i KO.

"Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!”

Politycy Konfederacji występowali na tle banera z napisem "Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!”, nawiązującego do szacowanej sumy, jaką państwa UE przeznaczają rocznie na wsparcie militarne Ukrainy. Protestujący trzymali banery z napisami: "Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego", "Przede wszystkim polska" czy "Wołyń - pamiętamy".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywa w piątek z wizytą w Warszawie. Rano spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, z którym rozmawiał o bezpieczeństwie, gospodarce, a także kwestiach historycznych. Po południu prezydent Ukrainy spotkał się także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz premierem Donaldem Tuskiem.