Do zdarzenia doszło około godz. 23.
Zderzenie pociągu z samochodem
Pociąg PKP Intercity z Gdyni do Bydgoszczy uderzył w leżącego na torach volkswagena passata, w którym nikogo nie było. Nikt z osób jadących pociągiem nie został poszkodowany. Jak się okazało, kierowca samochodu oddalił się.
Kierowca volkswagena passata zatrzymany
Mł. asp. Frukacz powiedziała, że kierowca volkswagena passata został zatrzymany po pewnym czasie przez policjantów. Nie podała bliższych okoliczności jego zatrzymania, zaznaczając, że był trzeźwy.
Uszkodzenie trakcji elektrycznej
Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował, że pociąg PKP Intercity uderzył w leżący na torach samochód. Uszkodzone zostały trzy słupy trakcji elektrycznej. Kursowanie pociągów na trasie było wstrzymane do godziny 6.00. Pociągi były kierowane trasą okrężną i funkcjonowała zastępcza komunikacja autobusowa.
Opóźnienia w wyniku awarii
Obecnie pociągi kursują po jednym torze, w związku z czym możliwe są opóźnienia wynoszące 15-20 min. Służby kolejowe naprawiają uszkodzoną trakcję elektryczną.
