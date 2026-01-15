Dramat rozegrał się około godziny 17:00. Zaniepokojona krewna zgłosiła policji, że od początku tygodnia nie ma kontaktu z 30-latką, a jej dzieci nie pojawiły się w szkole. Patrol, który przyjechał na miejsce, natychmiast wyczuł niebezpieczeństwo. Jeszcze przed wejściem do mieszkania urządzenia pomiarowe straży pożarnej wykazały alarmująco wysokie stężenie tlenku węgla. Wewnątrz funkcjonariusze znaleźli ciała czworga osób, 30-letniej kobiety, dwóch dziewczynek w wieku 7 i 11 lat, dwuletniego chłopca - informuje TVP3 Bydgoszcz.

Śledczy pod nadzorem prokuratora wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Główną hipotezą jest tragiczne w skutkach zatrucie czadem.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Za brak tego urządzenia grożą kary
Cichy zabójca. Dlaczego jest tak groźny?

Tlenek węgla, znany jako czad, to gaz bezwonny i bezbarwny. Ludzkie zmysły go nie wykrywają, co czyni go śmiertelnym zagrożeniem. Jak działa czad na organizm? Blokuje transport tlenu we krwi, wywołuje bóle i zawroty głowy oraz nudności, prowadzi do utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Objawy te często przypominają grypę lub zatrucie pokarmowe, co usypia czujność ofiar. W Chełmnie strażacy zabezpieczyli teren i sprawdzają teraz drożność instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej w kamienicy.

Strażacy apelują

Straż Pożarna podkreśla, że życie może uratować jedno małe urządzenie: czujnik tlenku węgla. To jedyne urządzenie, które głośnym alarmem ostrzeże Cię przed niewidzialnym gazem. Dbaj o wentylację. Nigdy nie zaklejaj kratek wentylacyjnych. Regularnie wzywaj kominiarza do sprawdzenia przewodów dymowych i wentylacyjnych.