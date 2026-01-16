Pierwsza taka karetka w Polsce

W chwilach zagrożenia życia czy zdrowia liczy się każda sekunda. Dotyczy to także naszych czworonożnych przyjaciół. Dotychczas transport zwierząt realizowała specjalna jednostka "Eko Patrol”. Od teraz będą przewożone do miejskiego Schronisko Na Paluchu specjalnie wyposażonym pojazdem. Ambulans weterynaryjny będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie Miasto Stołeczne Warszawa na podstawie zgłoszeń Straż Miejska w Warszawie - poinformował w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Co znajdzie się w karetce?

W karetce znajdują się między innymi:

⁠ system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną,

⁠ dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury,

⁠ nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna,

moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt.

To pierwszy tego typu specjalistyczny ambulans weterynaryjny w Polsce - ogłosił Trzaskowski.

Nowa karetka umożliwia m.in. szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi, wsparcie działań straży miejskiej, policji oraz innych służb miejskich oraz stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.