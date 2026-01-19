Kto musi stawić się przed komisją?

Wojsko nie szuka wyłącznie ochotników. Udział w kwalifikacji to obowiązek konstytucyjny. W 2026 roku wezwania otrzymają:

Mężczyźni urodzeni w 2007 roku (rocznik podstawowy).

(rocznik podstawowy). Mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii.

którzy nie mają jeszcze określonej kategorii. Osoby z czasową kategorią B, którym kończy się okres niezdolności.

którym kończy się okres niezdolności. Kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają wykształcenie przydatne dla armii (np. medyczne, psychologiczne, weterynaryjne, informatyczne).

które posiadają wykształcenie przydatne dla armii (np. medyczne, psychologiczne, weterynaryjne, informatyczne). Ochotnicy do 60. roku życia, którzy chcą uregulować swój stosunek do służby.

Wojewodowie opublikowali oficjalne obwieszczenia 16 stycznia. Imienne wezwania od wójtów lub burmistrzów dotrą do zainteresowanych co najmniej tydzień przed terminem.

Kategorie wojskowe. Jakie są?

Celem wizyty nie jest wcielenie do wojska, lecz wpisanie do ewidencji i ocena zdrowia. Na miejscu przejdziesz badania lekarskie oraz psychologiczne. Na ich podstawie komisja przyzna jedną z czterech kategorii:

Kategoria A: Zdolny do czynnej służby wojskowej.

Kategoria B: Czasowo niezdolny (do 24 miesięcy).

(do 24 miesięcy). Kategoria D: Niezdolny w czasie pokoju (z wyjątkami dla WOT).

(z wyjątkami dla WOT). Kategoria E: Trwale i całkowicie niezdolny do służby.

Po badaniach otrzymasz stopień szeregowego i przejdziesz do tzw. pasywnej rezerwy. Będziesz mieć także okazję porozmawiać z rekruterami o zawodowej służbie wojskowej.

Policja może zapukać do drzwi

Ignorowanie wezwania to prosta droga do kłopotów. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje surowe sankcje dla osób, które bez usprawiedliwienia nie pojawią się na komisji. Grzywna może wynosić nawet kilka tysięcy złotych i być nakładana wielokrotnie. Policja ma prawo zatrzymać Cię i dowieźć na miejsce kwalifikacji. Uporczywe uchylanie się od obowiązku może skończyć się ograniczeniem wolności. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą, musisz to odpowiednio udokumentować, aby uniknąć konsekwencji w kraju.

Co zabrać ze sobą na komisję?

Przygotuj dowód osobisty lub paszport, dokumentację medyczną (jeśli leczysz się przewlekle, weź historię choroby), dokumenty potwierdzające wykształcenie, naukę lub dodatkowe uprawnienia (np. prawo jazdy).