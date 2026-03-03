Kurdowie mają tysiące żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej

Trump rozmawiał z Masudem Barzanim i Bafelem Talabanim. Pierwszy to były przywódca irackich Kurdów, a drugi to lider ugrupowania Patriotyczna Unia Kurdystanu.

Jak zaznaczył portal Axios, Kurdowie mają tysiące żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej i kontrolują strategiczne obszary, które mogą mieć znaczenie w miarę rozwoju wojny. Iraccy Kurdowie mają również bliskie powiązania z Kurdami w Iranie.

Izrael utrzymuje bliskie stosunki z Kurdami

Portal przypomniał, że podczas jednego ze spotkań z Donaldem Trumpem w Białym Domu premier Izraela Benjamin Netanjahu, który "nieustępliwie" nawoływał do ataków na Iran i zmiany reżimu w tym kraju, opowiadał się za tym, by w sprawie takich działań zwrócić się do Kurdów.

Powszechnie uważa się, a z pewnością zgadza się z tym Netanjahu, że Kurdowie wyjdą z ukrycia (...), że powstaną - powiedział jeden z urzędników Białego Domu. Izrael od dawna utrzymuje bliskie stosunki z Kurdami w Syrii, Iraku i Iranie.