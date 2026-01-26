Tańcem, który wybierany jest na studniówki i na nich tańczony, zazwyczaj jest polonez. Przyszli maturzyści i ich nauczyciele jako podkład muzyczny zazwyczaj wybierają utwór skomponowany przez Wojciecha Kilara, który wybrzmiewał w filmie "Pan Tadeusz".

Tegoroczne studniówki co chwila zaskakują. Uczniowie decydują się na coraz bardziej skomplikowane i pomysłowe choreografie. Bywa, że odbiegają od tradycji i dodają tańce oraz choreografie nie do końca kojarzone ze studniówką.

Nagranie ze studniówki w Łowiczu podbija sieć

Tak było w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Nagranie, które trafiło do sieci, stało się hitem. Można je zobaczyć w serwisie lowicz24.eu. Uczniowie tej szkoły zrezygnowali z klasycznych strojów. Zamiast nich wybrali te inspirowane polską wsią. Chłopcy wystąpili w luźnych, białych koszulach, a dziewczęta w zwiewnych sukienkach i ciężkich butach. Jako podkład muzyczny do tego tańca wykorzystano muzykę z filmu "Chłopi".

Reklama

Choreografia ze studniówki w Łowiczu zachwyciła internautów

Ich taniec zachwycił internautów energią, skomplikowanymi figurami oraz wręcz idealną synchronizacją tańczących go par. Komentarze, które pojawiły się pod nagraniem były bardzo pozytywne. Wielu obserwatorów stwierdziło, że studniówki w 2026 roku stają się idealną okazją do tego, by pokazać talent i pasję młodych ludzi.