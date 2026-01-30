Wyrok TSUE. Chodzi o zakaz reklam aptek

Zgodnie z wyrokiem TSUE, polskie przepisy prawa farmaceutycznego wprowadzające zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności naruszają dyrektywę o handlu elektronicznym, a także przepisy Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczące swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

Reklama

Zdaniem KE reklama odgrywa istotną rolę w umożliwianiu wejścia na rynek i rozwoju działalności gospodarczej, a także stanowi ważne źródło informacji dla konsumentów.

KE dała dwa miesiące na odpowiedź

KE poinformowała w piątek, że przyjęła do wiadomości rozpoczęcie przez Polskę prac legislacyjnych, jednak oceniła, że dotychczas nie przyjęto przepisów w sprawie zniesienia zakazu reklamy aptek.

Polska ma dwa miesiące na odpowiedź KE. W przypadku braku reakcji Komisja może skierować ponownie skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnioskując o nałożenie na kraj sankcji finansowych.