Miażdżący sondaż dla Kaczyńskiego. 88 proc. Polaków chce zmiany w PiS

88 proc. ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w Prawie i Sprawiedliwości młodszym politykom; przeciwnego zdania jest 12 proc. – informuje piątkowy "Super Express", powołując się na wyniki badania opinii publicznej.
W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "SE" respondentom zadano pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w PiS młodszym politykom.
"SE" podał, że 88 proc. ankietowanych jest za zmianą na stanowisku prezesa partii, a 12 proc. jest temu przeciwna.
Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" 26 i 27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
