W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "SE" respondentom zadano pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w PiS młodszym politykom.

"SE" podał, że 88 proc. ankietowanych jest za zmianą na stanowisku prezesa partii, a 12 proc. jest temu przeciwna.

Miażdżący sondaż dla Kaczyńskiego. 88 proc. Polaków chce zmiany w PiS

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" 26 i 27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).