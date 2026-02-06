W sondażu dla Radia ZET, którego wyniki opublikowano w piątek, badanym zadano pytanie: czy Pana/Pani zdaniem USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik.

Polacy o wiarygodności USA pod rządami Trumpa

54,1 proc. badanych uważa, że Stany Zjednoczone rządzone przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem; przeciwnego zdania jest 35,4 proc., a 10,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie - wynika z sondażu IBRIS dla Radia ZET.

Kto jest najbardziej krytyczny wobec USA pod rządami Donalda Trumpa?

Ciekawe są sympatie polityczne krytyków USA pod rządami Donalda Trumpa. Najbardziej krytyczne opinie na temat Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa wyrażają zwolennicy rządu Donalda Tuska. 81 proc. osób w grupie tych, którzy w ostatnich wyborach do parlamentu głosowali na Koalicję Obywatelską, uważa, że USA nie są wiarygodnym sojusznikiem, a 15 proc., że są - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Radia ZET. Bardziej nawet krytyczni wobec amerykańskiej administracji są sympatycy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli ci, którzy oddali głos na Trzecią Drogą. W tej grupie 88 proc. osób uważa, że USA nie są wiarygodnym sojusznikiem, a 9 proc., że są. Co ciekawe, żaden z wyborców Trzeciej Drogi na zadane przez IBRiS pytanie nie wskazał odpowiedzi: „zdecydowanie tak”.