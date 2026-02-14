Perfect to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej z własną, niepodrabialną tożsamością. Utwory takie jak "Nie płacz Ewka", "Chcemy być sobą" czy "Autobiografia" na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Kawka z...Perfect&Łukasz Drapała. Zespół wraca po 5 latach

W tym odcinku Kawki z... gośćmi są muzycy zespołu Perfect. Dariusz Kozakiewicz oraz nowy wokalista, który zastąpił Grzegorza Markowskiego, czyli Łukasz Drapała. Po pożegnaniu z fanami w 2020 roku i oficjalnym zakończeniu działalności, zespół nie planował powrotu.

Muzycy zmienili jednak zdanie i po pięcioletniej przerwie wrócili na scenę. Nie tylko z trasą koncertową, ale także nowym singlem. Premiera piosenki "Liczba Pi" odbyła się 6 lutego.

Kawka z...Perfect&Łukasz Drapała. "Bałem się, jak ludzie zareagują"

Łukasz Drapała w Kawce z... przyznaje, że nad propozycją dołączenia do zespołu, zastanawiał się 11 sekund. Wszystko przeleciało mi przez głowę - śmieje się. Przyznaje, że nie obyło się bez hejtu. Najwięcej hejtu, który gdzieś tam mogliśmy znaleźć w sieci, było od ludzi, którzy nie byli na żadnym z naszych nowych koncertów - mówi. Obawy przed pierwszymi występami w nowym składzie miał też Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta Perfectu. Naprawdę bałem się, jak ludzie zareagują na pierwszym koncercie- mówi.

Kawka z...Perfect&Łukasz Drapała. "Miałem do wyboru albo umrę, albo będę grał"

Publiczność śpiewa te znane hity. Śmieję się, że dzisiaj jesteśmy wszyscy nowymi wokalistami Perfectu i niech tak będzie - mówi Łukasz Drapała. W tym odcinku Kawki z...Drapała i Kozakiewicz mówią o tym, do których piosenek Prerfectu mają największą słabość. Jak w ogóle doszło do tej współpracy?

Tłumaczą, dlaczego to nie kontynuacja a nowe otwarcie. Obydwaj zdradzają dlaczego odstawili alkohol a sukcesy płyty będą opijać herbatą i podwójnym espresso. Miałem do wyboru albo umrę, albo będę grał - mówi Dariusz Kozakiewicz. Na te i inne pytania odpowiadają w tym odcinku Kawki z....