Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

SAFE krytykowany przez opozycję

Program SAFE krytykuje opozycja. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii przejrzystości wydawania środków z SAFE, a także obaw, że unijny program może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, tak jak fundusz KPO i związane z nim tzw. kamienie milowe.

Premier Donald Tusk uważa natomiast, że zablokowanie programu SAFE będzie oznaczało "uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa". Tu nie ma miejsca na politykę czy konflikty - podkreślił.

Prof. Dudek o hipokryzji PiS

Prof. Dudek w swojej opinii opublikowanej w Interii, zwraca uwagę, że choć program SAFE został uruchomiony przez Komisję Europejską jeszcze w połowie ubiegłego roku, to wtedy politycy PiS nie widzieli go jako zagrożenia dla Polskiej suwerenności. Jak przypomina politolog, Mariusz Błaszczak, jeszcze pod koniec września 2025 r. przekonywał, że "fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego".

Teraz natomiast program SAFE to wg. PiS zagrożenie suwerenności Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że "Polska będzie pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy". Zdaniem prezesa PiS, nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, "to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane".

Dudek o obsesji Kaczyńskiego

Jednak sam prezes PiS przyznał, że różnica w oprocentowaniu może sięgnąć poziomu kilkunastu miliardów złotych.Zdaniem Kaczyńskiego ważniejsze jest to, żebyśmy byli niezależni. Nawet, jeżeli ktoś nie ma żadnych uczuć narodowych, a niestety w Polsce takich ludzi jest sporo, to mimo wszystko lepiej mu się będzie żyło w Polsce niepodległej niż w Polsce, która będzie po prostu eksploatowana przez Niemcy. Jak ktoś sądzi, że będzie inaczej, to proszę wybaczyć mi takie sformułowanie - jest po prostu idiotą - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Proszę wybaczyć mi takie sformułowanie, ale idiotą jest ten, kto bierze za dobrą monetę antyniemieckie obsesje Jarosława Kaczyńskiego, które już Polskę kosztowały całkiem sporo, a jeśli uda mu się powrócić do władzy, wówczas cena, jaką za to zapłacimy, może być znacząco wyższa niż te kilkanaście miliardów dodatkowych odsetek" - napisał w odpowiedzi prof. Dudek.

SAFE w walce o władzę

Jego zdaniem prezes PiS używa SAFE do bieżącej walki o władzę. Ponieważ bardzo prawdopodobne jest to, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje SAFE, a wtedy Polska weźmie kredyty w ramach SAFE nawet bez wejścia w życie procedowanej ustawy - pogłębi się chaos prawny w Polsce. "Do bieżącej walki partyjnej zostanie wciągnięty już na pełną skalę obszar obrony narodowej. Z wszystkimi tego smutnymi skutkami, które odczujemy. Oby później, niż wcześniej" - zakończył prof. Dudek