System ePUAP, który służył nam od 2008 roku, przestał pełnić funkcję kanału komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 12 marca 2026 roku każde pismo wysłane tą drogą ZUS uzna za niebyłe. To kluczowa informacja dla osób, które przywykły do starego interfejsu. Jeśli wyślesz wniosek przez ePUAP, nie zachowasz terminu, a sprawa po prostu nie ruszy z miejsca. Urząd honorował dokumenty przesłane tą drogą jedynie do 11 marca – te wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone.

Nowe kanały: e-Doręczenia i portal eZUS

ZUS stawia na nowoczesność i ujednolicenie systemów. Zamiast rozproszonych usług, wprowadza dwa główne narzędzia:

Reklama

To cyfrowy odpowiednik listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. System gwarantuje, że pismo dotarło do adresata i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Portal eZUS: To odświeżona wersja dotychczasowego PUE ZUS. Pozostaje on głównym centrum dowodzenia dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Tutaj sprawdzisz stan konta, złożysz wniosek o 800+ czy odbierzesz decyzję o emeryturze.

Dlaczego ZUS rezygnuje z ePUAP?

Zmiany to element większej reformy administracji publicznej. Urzędy chcą, aby komunikacja z państwem była spójna i bezpieczna. e-Doręczenia dają pewność, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego urzędnika, a Ty otrzymasz oficjalne potwierdzenie nadania. Wyższy poziom szyfrowania chroni Twoje dane wrażliwe lepiej niż starsze systemy.

Dla osób, które nie czują się pewnie w cyfrowym świecie, ZUS zachowuje tradycyjne formy kontaktu: