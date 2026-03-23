Anna Kalczyńska przez lata była związana ze stacją TVN. Prowadziła wraz z Andrzejem Sołtysikiem program "Dzień dobry TVN". Dwa lata temu rozstała się ze stacją i dołączyła do zespołu TVP World.

Anna Kalczyńska żegna się z TVP World

W stacji Anna Kalczyńska prowadziła programy "World News Tonight" oraz "Face to Face". W poście, który prezenterka zamieściła w swoich mediach społecznościowych, poinformowała, że żegna się ze stacją. Nie wiadomo jednak, czy odchodzi z TVP w ogóle, czy tylko zmienia redakcję.

Reklama

Tak - w grudniu podjęłam decyzję o odejściu ze stacji. Był to bardzo dobry okres w moim życiu, (...) ale czas na nowe. Mimo że zostawiam za sobą dynamiczny zespół i dobre wspomnienia, tęsknię za polską publicznością. Dlatego w kwietniu spotkamy się już na nowej antenie - tym razem w języku polskim - napisała Anna Kalczyńska.

W opisie dodała, że "zawodowo nudy nie ma". Nie umiem przymykać oko na to, czego nie mogę zmienić, więc zmieniam antenę. Od kwietnia zapraszam was w nowe miejsce - czytamy we wpisie prezenterki. Na jej wpis zareagowała inna dziennikarka, czyli Kamila Kalińczak. Gratulacje, Aniu! Wspaniale się ciebie słucha w obu tych językach! - napisała.