Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Celem noweli jest uproszczenie zasad składania wniosków o świadczenia, poprzez umożliwienie składania wniosków w formie elektronicznej.

Obecne zasady składania wniosków

Obecnie postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek, który może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można to także zrobić z podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Reklama

Jednak w przypadku płatników składek dokumenty, które zwykle przekazywane są jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

Gdy pracodawcy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) – ubezpieczeni nie mogą przekazywać im wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej, tylko papierowe z własnoręcznym podpisem.

Reklama

Proponowane uproszczenia w projekcie nowelizacji

Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem, żeby wniosek o zasiłek opiekuńczy można było złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, bo dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym. Autorzy projektu zaproponowali uproszczenie tych zasad.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza podział w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek - jeśli płatnikiem jest pracodawca, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek nie tylko papierowo, ale również w formie elektronicznej. Natomiast, jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek może trafić do urzędu m.in. przez profil PUE ZUS lub elektroniczną skrzynkę podawczą.

Istotną zmianą jest uznanie wniosków i załączników przesyłanych elektroniczne za równoważne pod względem skutków prawnych z własnoręcznym podpisem.

Nowe przepisy wprowadzają ujednolicenie formy załączników i rezygnację ze zbędnych dokumentów. Efektem będzie również częściowe odciążenie płatników składek od konieczności archiwizowania dokumentów składanych dotychczas papierowo.

Ustawa ma charakter deregulacyjny, przygotowało ją Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.