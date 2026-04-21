Nie mamy tej wiosny szczęścia do pogody - gdy już zaczęło się robić trochę cieplej, zaatakowała nas kolejna fala chłodu. Jest jednak nadzieja, że do majówki wszystko pójdzie w dobrą stronę i nareszcie w pierwszy weekend majowy da się w pełni wykorzystać walory wiosny. W tym masowo rozpocząć sezon grillowy i piknikowy na świeżym powietrzu.

Do tego potrzebne zakupy, a kalendarz handlowy też będzie dla nas bardziej łaskawy, bo ostatnia niedziela kwietnia, ta poprzedzająca majówkę, to będzie niedziela handlowa - 26.04.2026.

Niedziela handlowa 26.04.2026 r. - czy otwarte sklepy Lidl. Biedronka i galerie handlowe?

Kwiecień jest jednym z uprzywilejowanych miesięcy w handlu – z ośmiu niedziel handlowych, które są w całorocznym kalendarzu na zakupy, jedna niedziela handlowa jest właśnie w kwietniu. Zwykle to niedziela poprzedzająca święta, ale w tym roku były one na początku miesiąca i handlowa niedziela przed Wielkanocą uprzywilejowała miesiąc marzec.

Gdy jak miniona niedziela - 19.04.2026 r. jest to niedziela objęta zakazem handlu, sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Dino, Aldi i wiele innych muszą pozostać zamknięte. Podobnie jak sklepy znajdujące się w galeriach i centrach handlowych.

Inaczej jednak będzie z najbliższą niedzielą, czwartą w kwietniu czyli 26.04.2026 r. bo to niedziela handlowa.

Handlowa za to będzie następna niedziela, 26 kwietnia. Umiejscowiono ją na koniec miesiąca, by wzorem Bożego Narodzenia czy Wielkanocy umożliwić rodzinom duże zakupy przed długim majowym weekendem. W tym roku będzie to bardzo ważne, bo sobota 2 maja wypada w tym roku między dniami świątecznymi 1 i 3 maja, mało kto więc zechce wzorem innych tygodni przeznaczyć na zakupy, zakłócając sobie tym samym wypoczynek weekendowy.



Niedziela handlowa lub nie: gdzie na zakupy gdy niedziela nie jest handlowa, ale z zakazem handlu

Gdy tak jak w niedzielę 19 kwietnia obowiązuje zakaz handlu, trudno jest planować i zrobić duże zakupy. Zgodnie z prawem bowiem nie wolno sprzedawać w sklepach, które zatrudniają pracowników.

Tak więc otwarte w niedzielę 19.04.2026 r., podobnie jak w każdą inną niedzielę, której dotyczy zakaz handlu, - a więc kolejne, w tym wszystkie w maju: 3 maja, 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja - mogą być jedynie sklepy, w których sprzedaje właściciel i ewentualnie członkowie jego rodziny.

Ze znanych sieci handlowych oznacza to otwarte niemal wszędzie i niemal wszystkie sklepy Żabki. Praktycznie są to bowiem sklepy prywatne, nie zatrudniające pracowników – a jeśli już to tylko w dni powszednie, nie objęte przepisami zakazu handlu w niedzielę – tyle, że działające pod jedną marką jako Żabka.

Owszem bywają nawet całkiem duże sklepy Żabka, które są czynne w niedzielę, takie które wymagają obsługi kilku osób, ale zazwyczaj są to sklepy działające w prawnej formie spółki cywilnej i w niedzielę obsługują je wszyscy wspólnicy, którzy nie mają statusu pracowników.

Ponadto zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów działających na terenie stacji benzynowych i np. zlokalizowanych na dworcach kolejowych czy autobusowych.

Podobnie jak w sklepie Żabka można więc tam zrobić nawet duże zakupy.

Niedziela 26.04.2026 – to niedziela handlowa. Ile i kiedy są niedziele handlowe w 2026 r.

Oto pełna lista niedziel handlowych 2026 czyli takich, których zakaz handlu nie dotyczy:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Gdy już za tydzień „zaliczymy” kwietniową niedzielę handlową, na następną taką, której zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy będziemy musieli poczekać aż do 28 czerwca.