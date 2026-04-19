Sezon komunijny rozpocznie się za nieco ponad dwa tygodnie. Co roku pojawia się to samo pytanie wśród tych, którzy na tę uroczystość do bliższej lub dalszej rodziny albo znajomych zostali zaproszeni.

Pierwsza komunia święta. Jaki prezent kupić?

Brzmi ono: co kupić lub ile pieniędzy włożyć do koperty w ramach prezentu na pierwszą komunię świętą? Temat ten został poruszony w jednym z ostatnich wydań programu "Halo tu Polsat". Odpowiedzieć na to dosyć delikatne pytanie pomagali specjalistka organizująca przyjęcia komunijne - Aleksandra Pająk oraz ks. Sebastian Picur, wikariusz w parafii Łańcut Fara.

Duchowny zapytany, co on dostał i jaki prezent najbardziej zapamiętał, odpowiedział, że ilustrowaną Bibilę. Potem tę Biblię całą przeczytałem. Do tej pory pamiętam te zdjęcia i ilustracje. Dostałem na pewno jakieś słodycze, trochę pieniędzy, na pewno jeszcze coś było, ale już nie pamiętam. Tę Biblię szczególnie zapamiętałem - mówił.

Dopytywany o konkretne prezenty, wyjaśnił, że najlepsze to te o charakterze religijnym. Może Pismo Święte dla dzieci, dla osób młodych, może jakiś obrazek, może jakiś medalik, jakiś krzyżyk, coś związanego z wiarą - mówił ksiądz.

Wycieczka jako prezent na pierwszą komunię?

Kiedy osoby pytają o różne prezenty, to też mówię, że może warto zainwestować w rozwój talentów, pasji dziecka albo wspólne rodzinne przeżycia. Może jakaś pielgrzymka, jakaś wspólna rodzinna wycieczka - wymienił dopytywany o te mniej religijne prezenty. Dodał, że jego zdaniem warto skonsultować prezent z rodziną.

Ja mam też starszego brata, który jest księdzem i kiedy mamy jakieś rodzinne uroczystości: pierwsza komunia, święta, chrzciny, my do siebie dzwonimy, konsultujemy to i może warto, żeby rodzina też ze sobą rozmawiała na temat prezentów, na temat może tych pieniędzy, żeby to nie był temat tabu, żeby zadzwonić po prostu do rodziców, zapytać, czego dziecko potrzebuje. Bo jeżeli pojawi się nagle pięć takich samych zegarków, to może to nie być trafione. A jeżeli rodzice mają bazę prezentów, jakiś sygnał mogą delikatnie zasugerować. Rozmowa jest naprawdę bardzo pomocna - powiedział.

Pierwsza komunia święta. Ile pieniędzy włożyć do koperty?

Ekspertka od organizacji komunii przygotowała przykładową listę tego, ile pieniędzy wypada włożyć do koperty. Są to następujące kwoty:

rodzice chrzestni 500-1000 zł

dziadkowie 500-1000 zł

bliska rodzina 200-500 zł

dalsza rodzina 200-500 zł

znajomi 200-500 zł.

Właśnie tak wyglądają "stawki", jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą 2026 i wręczane na nich koperty.