"Taniec z gwiazdami". Kto pożegnał się z show w siódmym odcinku?

W poprzednim odcinku z "Tańcem z gwiazdami" pożegnały się dwie pary. Byli to Kamil Nożyński Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński. W siódmym odcinku gwiazdy tańczyły z innymi partnerami niż do tej pory. O tym, kto z kim zatańczy zadecydowali widzowie show w głosowaniu. Każda gwiazda zaprezentowała dwa układy taneczne - jeden w parze, drugi - we trójkę. Jury bez zmian - Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda.

W siódmym odcinku "Tańca z gwiazdami" tańczyło sześć par

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

Sebastian Fabijański i Daria Syta

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś

Taneczne tercety w "Tańcu z gwiazdami"

19 kwietnia w "Tańcu z gwiazdami" każda gwiazda zatańczyła też razem z dwójką profesjonalnych tancerzy.

Sebastian Fabijański, Daria Syta oraz Julia Suryś,

Paulina Gałązka, Jacek Jeschke i Michał Bartkiewicz,

Kacper "Jasper" Porębski, Julia Suryś a także Daria Syta,

Piotr Kędzierski, Hanna Żudziewicz plus Magdalena Tarnowska,

Gamou Fall, Magdalena Tarnowska i Hanna Żudziewicz,

Magdalena Boczarska, Michał Bartkiewicz wspierani przez Jacka Jeschke.

Kacper Jasper Porębski i Julia Suryś i quickstep

Kacper "Jasper" Porębski zatańczył z Julią Suryś. Para zaprezentowała się w quickstepie do utworu "Nie mamy nic do stracenia" Mrozu. Influencer tuż po występie wręczył kwiaty jurorkom. - Rewelacyjna rama. Miałeś akcję bounce, nie interesowały mnie te fragmenty niequickstepowe. Piękna praca nóg. I to nie te kwiaty - zachwycała Iwona Pavlović. Para otrzymała od jury 36 punktów.

Charleston Piotra Kędzierskiego i Hanny Żudziewicz

Piotr Kędzierski zatańczył z Hanną Żudziewicz do wielkiego przeboju "We No Speak Americano". Publiczności się podobało. Zmiany wam dobrze robią. To dla was stymulacja do jakości. Miałeś dużo twistujących ruchów i dodałeś shake'owania głową, co też wpływa na dynamikę - powiedział Tomasz Wygoda. Iwona Pavlović nie była jednak zachwycona. Para dostała 25 punktów od jurorów.

Sebastian Fabijański i Daria Syta i jive

Sebastian Fabijański i Daria Syta zatańczyli jive'a do utworu "Tańcz głupia" Margaret. - Było dynamicznie, wesoło, szybko, zwinnie i żeby tak do końca było perfekcyjnie, są potrzebne zatrzymania i zwolnienia. I to też było w tym jive'ie - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 37 punktów.

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz i broadway jazz

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz wykonali zmysłowy broadway jazz do ponadczasowego hitu Peggy Lee "Fever". Ich taniec bardzo podobał się widzom i jurorom. Dzięki wam zobaczyłam muzykę. To jest bardzo duży komplement - oceniła Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska i paso doble

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska zatańczyli paso doble do hitu Peggy Lee "Fever". To było metafizyczne - stwierdził Tomasz Wygoda. Bardzo się cieszę, że mogłaś w tej edycji zatańczyć z Gamou - zwróciła się do Magdaleny Tarnowskiej Iwona Pavlović. Ich taniec bardzo jurorce się spodobał. Widownia znowu w zachwycie, ludzie wstawali z miejsc, bijąc brawo. Para dostała oczywiście 40 punktów.

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke i fokstrot

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke zatańczyli fokstrota. Zobaczyłam tu połączenie Marilyn Monroe z Ritą Hayworth - stwierdziła Ewa Kasprzyk, mówiąc o Paulinie Gałązce. Ja myślę Paulinko, że ty jesteś urodzona do fokstrota - dodała Ewa Kasprzyk. Duet otrzymał od jury 38 punktów.

Sebastian Fabijański, Julia Suryś i Daria Syta i ich tango

Sebastian Fabijański ponownie pojawił się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Tym razem w towarzystwie Julii Suryś i Darii Syty. Zatańczyli tango i znowu zachwycili publiczność i jurorów. To było wspaniałe - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorzy dali im 40 punktów.

Piotr Kędzierski, Magdalena Tarnowska i Hanna Żudziewicz

Piotr Kędzierski, Magdalena Tarnowska i Hanna Żudziewicz zatańczyli razem walca angielskiego. Podobało się nawet Iwonie Pavlović. Gdzie jest tamten Piotr? To było piękne. Może w życiu tego nie rób, ale w tańcu zmieniaj partnerki, bo to ci bardzo służy - oceniła Iwona Pavlović. Za tego walca angielskiego dostali 32 punkty.

Kacper "Jasper" Porębski, Daria Syta i Julia Suryś

Kacper "Jasper" Porębski, Daria Syta i Julia Suryś tańczyli jive'a. Ten taniec jury oceniło na 33 punkty.

Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke i Michałem Bartkiewiczem

Magdalena Boczarska zatańczyła walca angielskiego z Jackiem Jeschke i Michałem Bartkiewiczem. Pozamiataliście całkowicie - skwitował Tomasz Wygoda. Innym jurorom też się podobało. To trio dostało za walca angielskiego 40 punktów.

Gamou Fall, Hanna Żudziewicz i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall, Hanna Żudziewicz i Magdalena Tarnowska zatańczyli cha-chę. Publiczność i jurorzy znowu byli zachwyceni. Cha cha była hot, a ty błyszczysz - powiedziała Ewa Kasprzyk. Trio otrzymało za taniec 38 punktów.

Paulina Gałązka, Michał Bartkiewicz i Jacek Jeschke

Paulina Gałązka, Michał Bartkiewicz i Jacek Jeschke zatańczyli cha chę. Ogólnie się podobało, choć Iwona Pavlović miała zastrzeżenia. Wciąż słabiutkie są te nóżki - powiedziała jurorka. Jurorzy ocenili ich występ na 36 punktów.

Punktacja po dwóch występach w7. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Punktacja po dwóch występach w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami" prezentuje się następująco.

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz - 80 punktów

Sebastian Fabijański i Daria Syta - 77 punktów

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke - 74 punkty

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz - 57 punktów

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska - 78 punktów

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś - 69 punktów

Oni odpadli w 7. odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" 19 kwietnia

W 7. odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" z marzeniami o głównej nagrodzie nie pożegnał się nikt. W następnym odcinku zobaczymy więc znowu sześć par.