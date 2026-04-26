Niewiarygodna końcówka akcji Łatwoganga. Wpłacali po kilka milionów

Prezes InPostu Rafał Brzoska przekazał, że dopłaca 2 mln 700 tys. zł do zbiórki. Łatwogang podkreślił, że już wcześniej, jako jeden z pierwszych, Brzoska wpłacił 300 tys. zł na ten cel.

WK Dzik wpłacił 5 mln zł na konto zbiórki. W tym momencie, WK Dzik, za darmo gramy w waszej reklamie - zapowiedział Bedoes. Razem z Łatwogangiem już wcześniej zapowiadali, że wystąpią w reklamie firmy, która wpłaci największą kwotę. Kolejna ogromna wpłata została ogłoszona po godz. 21. XTB wsparło zbiórkę i w sumie wpłaciło już 5 mln 251 tys.

Zbiórka influencera Patryka "Łatwoganga" Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona jest na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia.

Gwiazdy w akcji "Łatwoganga"

Twórca internetowy zaprasza do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich bierze w niej udział online lub odwiedza organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota "Doda" Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel.

Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.

Działania na żywo

Osoby występujące w transmisji wykonywały różne działania na żywo, interesujące dla ich internetowej publiczności - Roksana Węgiel zaśpiewała z Andziaks, raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który został stworzony przez jedną z podopiecznych fundacji, a raper Tede zadzwonił do rapera Pei, aby zażegnać kilkunastoletni konflikt.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"”, którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.

Cancer Fighter wspiera nie tylko materialnie

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.