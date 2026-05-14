Dziennik Gazeta Prawana logo

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w drugim półfinale? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 06:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Alicja wyst?pi?a w pó?finale Eurowizji 2026
Eurowizja 2026. Kto wystąpi w drugim półfinale? Kiedy i gdzie oglądać?/East News
Trwa Eurowizja 2026. Tym razem odbywa się w Wiedniu, w Austrii. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, która wzięła udział w pierwszym półfinale i zakwalifikowała się do finału. Przed widzami drugi półfinał i finał. Kiedy i gdzie oglądać transmisję konkursu? Kto wystąpi w drugim półfinale?

Eurowizja 2026 odbywa się w Wiedniu, w Austrii. Rywalizacja rozpoczęła się pierwszym półfinałem, który odbył się 12 maja. Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska.

Polska kandydatka wykonała piosenkę "Pray" i awansowała do finału Eurowizji 2026. Widzowie zobaczą jeszcze drugi półfinał oraz najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.

Alicja Szemplińska w finale konkursu Eurowizji 2026. Wiadomo, która wystąpi w sobotę
Alicja Szemplińska w finale konkursu Eurowizji 2026. Wiadomo, która wystąpi w sobotę

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku w konkursie Eurowizji startuje mniej krajów niż ma to miejsce zazwyczaj. Powodem jest rezygnacja pięciu uczestników. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Kto awansował z I półfinału?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 odbył się we wtorek (12 maja). Wtedy też wystąpiła reprezentantka Polski, czyli Alicja Szemplińska. Oprócz niej zaprezentowało się jeszcze 14 artystów. Do finału oprócz Polski awansowały takie kraje jak:

  • Grecja,
  • Finlandia,
  • Belgia,
  • Szwecja,
  • Mołdawia,
  • Izrael,
  • Serbia,
  • Chorwacja,
  • Litwa.

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w II półfinale?

Czas na drugi półfinał Eurowizji 2026. Odbędzie się on w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpią:

  • 1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")
  • 2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")
  • 3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")
  • 4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")
  • 5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")
  • 6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")
  • 7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")
  • 8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")
  • 9. Łotwa - Atvara - ("Ena")
  • 10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")
  • 11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")
  • 12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")
  • 13. Albania - Alis ("Nan")
  • 14. Malta - Aidan ("Bella")
  • 15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").

Eurowizja 2026. Kiedy, gdzie i o której oglądać?

W finale Eurowizji 2026 wystąpią również reprezentanci założycieli konkursu, czyli Włochy, Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja, a także Austria, która jest tegorocznym gospodarzem.

Drugi półfinał oraz finał Eurowizji 2026 będzie jak zawsze transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube. Drugi półfinał zaplanowany jest na 14 maja a finał na 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Eurowizjaeurowizja 2026Alicja Szemplińskakonkurs Eurowizji
Powiązane
Roman Frankl
Syn wielkiej polskiej gwiazdy na Eurowizji 2026. Otworzył koncert i zebrał owacje
Orzech
Artur Orzech komentował półfinał Eurowizji. "Człowiek wyjdzie z pszczoły, ale..."
Szemplińska
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska o szczególnym znaczeniu piosenki "Pray"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEurowizja 2026. Kto wystąpi w drugim półfinale? Kiedy i gdzie oglądać? »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
MEN, Kiepura, Nowacka
Dodatkowa funkcja dla nauczyciela w ramach etatu. Dyrektorzy oburzeni projektem MEN
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Xi Jinping i Donald Trump
Xi dał Trumpowi do zrozumienia: Nie ruszaj tej sprawy, to będziemy żyć w zgodzie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj