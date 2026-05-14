Eurowizja 2026 odbywa się w Wiedniu, w Austrii. Rywalizacja rozpoczęła się pierwszym półfinałem, który odbył się 12 maja. Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska.

Polska kandydatka wykonała piosenkę "Pray" i awansowała do finału Eurowizji 2026. Widzowie zobaczą jeszcze drugi półfinał oraz najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku w konkursie Eurowizji startuje mniej krajów niż ma to miejsce zazwyczaj. Powodem jest rezygnacja pięciu uczestników. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Kto awansował z I półfinału?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 odbył się we wtorek (12 maja). Wtedy też wystąpiła reprezentantka Polski, czyli Alicja Szemplińska. Oprócz niej zaprezentowało się jeszcze 14 artystów. Do finału oprócz Polski awansowały takie kraje jak:

Grecja,

Finlandia,

Belgia,

Szwecja,

Mołdawia,

Izrael,

Serbia,

Chorwacja,

Litwa.

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w II półfinale?

Czas na drugi półfinał Eurowizji 2026. Odbędzie się on w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpią:

1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")

2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")

3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")

4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")

5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")

6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")

7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")

8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")

9. Łotwa - Atvara - ("Ena")

10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")

11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")

12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")

13. Albania - Alis ("Nan")

14. Malta - Aidan ("Bella")

15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").

Eurowizja 2026. Kiedy, gdzie i o której oglądać?

W finale Eurowizji 2026 wystąpią również reprezentanci założycieli konkursu, czyli Włochy, Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja, a także Austria, która jest tegorocznym gospodarzem.

Drugi półfinał oraz finał Eurowizji 2026 będzie jak zawsze transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube. Drugi półfinał zaplanowany jest na 14 maja a finał na 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00.